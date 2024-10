7 Bin TL Üzeri Ödemeler İçin Yeni Şart Getirildi: Bunu Yerine Getirmeyenler Ceza Alacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, herkesi ilgilendiren yeni bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile birlikte 7 bin TL'yi aşan tüm tahsilat ve ödemelerde banka veya finansal kurumlardan işlem yapılması zorunlu oldu.

Yeni düzenleme, Resmi Gazete üzerinden yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile resmen yürürlüğe girdi. Bu uygulamaya uymayan her iki tarafa da ayrı ayrı ceza verilecek. Yani belirtilen miktar üzerindeki alışverişte nakit ödeme dönemi sona erdi.

Banka hesabı veya kredi kartı olmayan kişiler, satıcının hesabının bulunduğu bankanın şubesine gidip, işleme ait açıklamalara yer verip, karşılığında banka dekontu alarak ödemeyi yerine getirirse zorunluluğa uymuş sayılacak.

Resmi Gazete'de banka hesabı veya kredi kartı olmayan kişiler ile ilgili şöyle bir örnek verilmiş:

"Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (C), mobilya perakende ticareti ile uğraşan (D) Ltd. Şti.’den 15.000 TL tutarında bir masa satın almıştır. Bay (C) söz konusu ödemeyi gerçekleştirmek için (D) Ltd. Şti.’nin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmiş, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmiştir. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve Bay (C) ile (D) Ltd. Şti.’ne ceza uygulanmayacaktır."