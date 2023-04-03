Hepsiburada, Xiaomi Fan Festivali Başladı: Xiaomi Ürünlerinde İndirimler!

Hepsiburada, Xiaomi Fan Festivali kapsamında bir dizi Xiaomi ürünlerinin indirimlerine ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar!

Hepsiburada, Xiaomi Fan Festivali Başladı: Xiaomi Ürünlerinde İndirimler!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Hepsiburada, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ünlü teknoloji markası Xiaomi'nin Fan Festivali, 3-5 Nisan tarihleri arasında Hepsiburada'nın Marka Günleri kapsamında gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte, Xiaomi'nin popüler ürünleri özel fırsatlarla teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak.

Xiaomi'nin popüler ürünleri arasında cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, airfryer ve robot süpürgeler yer alıyor. Bu ürünler, Xiaomi Fan Festivali kapsamında sınırlı stoklarla birlikte avantajlı fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleriyle sunulacak. Her bütçeye uygun ödeme yöntemleriyle alışveriş yapmak isteyenler, kampanya sayfasından tüm detayları öğrenebilirler.

Hepsiburada'nın marka günleri kapsamında düzenlenen bu özel etkinlikte, teknoloji meraklıları kaçırılmayacak fırsatlar yakalayacak. Üstelik tüm detaylar Hepsiburada'nın kampanya sayfasında yer alıyor.

Hepsiburada, Xiaomi Fan Festivali Başladı: Xiaomi Ürünlerinde İndirimler!

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