Hepsiburada, Xiaomi Fan Festivali Başladı: Xiaomi Ürünlerinde İndirimler!
Hepsiburada, Xiaomi Fan Festivali kapsamında bir dizi Xiaomi ürünlerinin indirimlerine ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar!
Hepsiburada, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ünlü teknoloji markası Xiaomi'nin Fan Festivali, 3-5 Nisan tarihleri arasında Hepsiburada'nın Marka Günleri kapsamında gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte, Xiaomi'nin popüler ürünleri özel fırsatlarla teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak.
Xiaomi'nin popüler ürünleri arasında cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, airfryer ve robot süpürgeler yer alıyor. Bu ürünler, Xiaomi Fan Festivali kapsamında sınırlı stoklarla birlikte avantajlı fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleriyle sunulacak. Her bütçeye uygun ödeme yöntemleriyle alışveriş yapmak isteyenler, kampanya sayfasından tüm detayları öğrenebilirler.
Hepsiburada'nın marka günleri kapsamında düzenlenen bu özel etkinlikte, teknoloji meraklıları kaçırılmayacak fırsatlar yakalayacak. Üstelik tüm detaylar Hepsiburada'nın kampanya sayfasında yer alıyor.
Öne Çıkan Hepsiburada Xiaomi İndirimleri
- Yüksek performanslı cep telefonu arayanlar için mükemmel bir seçenek: Xiaomi Redmi Note 10S
- Spor ve sağlık takibi yapmak isteyenlerin tercihi: Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik
- Kablosuz müzik deneyimi ve kaliteli ses için ideal: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite
- Ev temizliği için pratik ve etkili bir çözüm: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2
- Sağlıklı ve lezzetli yemekler için mükemmel bir yardımcı: Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L
Hepsiburada Premium'a Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat
2022 yılında başlayan ücretli aylık abonelik hizmeti furyasına sosyal medyaların ardından alışveriş siteleri de katılmıştı. Amazon Prime ile benzer bir strateji izleyen Hepsiburada, ücretli abonelik hizmetine site içi alışveriş deneyimini artıran eklemelerin yanında Blu TV'yi de paket dahilinde uygun bir fiyata sunmasıyla büyük takdir toplamıştı.
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