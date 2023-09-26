Sürpriz Karar: Yakında Herkes WhatsApp Kanalı Açabilecek!

WhatsApp Kanallar özelliği çıktığı günden itibaren neredeyse tüm kullanıcılar tarafından benimsendi. Kullanıcılar uygulamaya yeni bir soluk getiren özelliği severek kullanmaya başladı. WhatsApp ise bu özelliği geliştirmekte kararlı.

Şirketten kullanıcı memnuniyetini artırabilecek yeni bir özellik geliyor. Buna göre artık herkes kendi WhatsApp kanalını oluşturabilecek.

WhatsApp Haberi Kendi Kanalından Duyurdu!

Sürpriz bir şekilde öğrendiğimiz yeni özellik WhatsApp'ın kendi kanalından duyuruldu. Tabii kanalları aktif kullananlar bu özelliğin çıkacağını hemen öğrendi. Meta yakında bu özelliğin geleceğini söyledi ancak kesin bir tarih vermedi.

WhatsApp, resmî kanalından paylaştığı bir linkle kullanıcıların kendi kanallarını nasıl açacağını adım adım anlattı. Kanal açmak için ilk önce Kanal oluştur düğmesinden bir isim belirlemek gerektiğini vurguladı.

Kullanıcılar bu işlemin ardından kanallarını özelleştirebilir ve bir kanal açıklaması ve simgesi belirleyebilir. Bildiğiniz üzere şu anda WhatsApp'ta binlerce kuruluş, spor takımı ve sanatçı kendi kanalından takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

Artık yalnızca önemli veya ünlü isimler değil tüm kullanıcılar kendi kanallarını oluşturarak kitlelere hitap edebilecek. 150'den fazla ülkede kullanıma sunulan Kanallar özelliğinin böyle bir iyileştirmeyle yeniden yayınlanması kullanıcıları memnun edebilir.

Peki siz kendi WhatsApp kanalınızı açar mıydınız? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.