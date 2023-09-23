Artık WhatsApp Kanallarında Bir Gönderiye Yanıt Verilebilecek!

Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunulan Kanallar özelliği oldukça ilgi gördü. Ünlü futbol kulüpleri, haber ajansları, televizyon kanalları ve daha pek çok özel firma kendi kanalını oluşturdu.

Yöneticiler takipçileriyle tek taraflı olacak şekilde metin, fotoğraf veya video paylaştı. Yeni gelen habere göre yakında takipçiler bu gönderilere yanıt verebilecek.

İnteraktif Bir Ortam Yaratılacak!

Şimdiye kadar kullanıclar katıldığı bir kanalda paylaşılan gönderiye herhangi bir şekilde yanıt veremiyordu. Yeni gelen habere göre artık kullanıcılar kanalda paylaşılan bir gönderiye hem emoji bırakabilecek hem de yanıt verebilecek.

Gönderinin hemen altında emoji bırakma butonu olacak. Ayrıca yanıt sayısını gösteren bir imge de olacak. Kullanıcılar bu imgeye tıkladıklarında hem yapılan yorumları görebilecek hem de kendileri bir cevap bırakabilecek.

Yanıt veren kullanıcıların telefon numaraları görünmeyecek. Anonim bir şekilde düşüncesini ifade eden kullanıcılar daha interaktif bir ortam yaratmış olacak. Kanal hakkındaki düşüncelerini ve gönderilerle ilgili fikirlerini yorum olarak bırakabilecek.

WhatsApp'ın yakında çıkaracağı yeni Android beta sürümünde bu özelliğin aktif edilmesi bekleniyor. Böylece tüm WhatsApp kullanıcıları kanal yöneticisi izin verdiği sürece diğer katılımcılarla sosyalleşebilecek.

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