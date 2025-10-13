Hideo Kojima'nın Karşısına Hideo Kojima Çıktı (Video)

Oyun dünyasının en çok tanınan isimlerinden biri olan Hideo Kojima, Brasil Game Show (BGS) etkinliğinde çok ilginç bir durum ile karşı karşıya kaldı. Daha önce pek çok korku oyunu ile dikkatleri üzerinde toplayan oyun tasarımcısı, kendisinin neredeyse ikizi gibi görünen birisi ile karşı karşıya geldi.

Hideo Kojima, Kendisine Çok Benzeyen Birisiyle Karşılaştı

Ünlü oyun tasarımcısı, etkinlikte kendisine çok benzeyen Brezilyalı bir kişi ile yan yana geldi ve bu şaşkınlık kameralara yansıdı. Brezilyalı Kojima gerek saç stili gerek burnu gerek yüz yapısı bakımından gerçek Kojima ile neredeyse aynı görünüyordu. Kojima'nın tarzından oldukça etkilenmiş olduğu görülen adam, Kojima ile birlikte fotoğraf çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik için ayrıca Death Stranding'in ana karakteri Sam'in (Norman Reedus) yenilebilir bir pastası hazırlandı. Bununla birlikte oyunun hayranları ile buluşmasında çok önemli bir rolü olan Kojima'nın kendisinin de bir pastasına yer verildi. Her iki pasta da birbirine bakacak şekilde döndürülerek Kojima'ya bir kez daha saygı gösterisinde bulunuldu.

Bilmeyenler için Death Stranding, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Oyunda Sam Porter Bridges adlı karakteri yönetiyoruz. Çok derin bir hikâyesi olan bu oyunun temelinde kargoculuk yatıyor. Öyle ki oyunun önemli bir kısmında bir şeyleri mesafeyi sorun hâline getirmeden başka bir yere götürmemiz gerekiyor.

Oyun boyunca karşımıza çok fazla düşman çıkıyor. Bunların görünmez olması ise işimizi bir hayli zorlaştırıyor. Orada bir şeyler olduğunu biliyorsunuz ancak neye karşı mücadele ettiğinize dair hiçbir fikriniz bulunmuyor ki oyunun gerilim tarafını da aslında tamamen bu detay oluşturuyor.

Bu arada oyun gerek görsellik gerek ses açısından sizi sunduğu dünyanın içine sürüklemeyi başarıyor. Sadece birkaç dakika oynadıktan sonra oyundan sıkılıp çıkacağını düşünen kişilerin çoğu, ekran karşısından ayrıldığında çoktan iki üç saatin geçtiğini fark ediyor. Bu, sadece iyi bir oynanış sunmasından veya iyi grafiklere sahip olmasından değil, her şeyiyle harika bir oyun deneyimi sunmayı amaçlamasından kaynaklanıyor.