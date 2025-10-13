Yazı Yazarak Hayatta Kaldığımız Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatı!

İlginç bir temaya sahip yeni bir battle royale oyunu geliştirildi. Yazı yazarak hayatta kalmaya çalıştığımız Final Sentence'in demosu yayınlandı. PC oyuncuları için ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor.

Final Sentence Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En iyi battle royale oyunları arasına katılmaya hazırlanan Final Sentence'in demo sürümü Steam üzerinden oyuncularla buluştu. Demo sürümü oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "Final Sentence Demo" sayfasını görüntüleyin ve "İndir" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecektir.

Final Sentence Fragmanı

Button Mash tarafından geliştirilen Final Sentence için bir fragman da yayınlandı. YouTube üzerinden yayınlanan 40 saniye uzunluğundaki video, oyunun nasıl bir oynanışa sahip olduğu ve nasıl bir atmosfer sunduğu hakkında bilgi sahiib olmamızı sağlıyor. Fragmana göre oyun, gerilim dolu bir oynanışa sahip.

Final Sentence Nasıl Bir Oyun?

Final Sentence, battle royale türünde bir oyun ancak alışılmışın dışında bir mekaniğe sahip. 100 oyuncuya kadar destekleyen oyunda önümüzde daktilo ve bize doğrultulan tek mermili bir silah bulunuyor. Hayatta kalmayı başarmanın tek yolu ise metinde yer alan kelimeleri doğru ve hızlı bir şekilde yazmak.

Ortamdaki gerilim seviyesi, üzerimizdeki baskıyı önemli ölçüde artıracak. Bu da oyun esnasında metindeki kelimeleri doğru yazmayı daha zor hâle getirecek. İster 40-100 kişi arasında değişen salonlarda mücadele edebileceğiz ister 4 veya 8 arkadaşımızla birlikte özel maçlar yapabileceğiz.

Final Sentence Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Polden Publishing'in üstlendiği Final Sentence, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Battle royale türüne farklı bir yaklaşım getiren oyunun ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı henüz belli değil. Ön sipariş tarihi de açıklanmadı.