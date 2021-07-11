124 Yıllık Hidroelektrik Santrali Bitcoin'e Elektrik Üretiyor

Hidroelektrik santrali Bitcoin madenciliğine güç veriyor. ABD'nin New York bölgesinde yer alan Mechanicville Hidroelektrik Santrali şebekeye elektrik üretmek yerine Bitcoin'e çalışmaya başladı. Yerel kaynaklar, madenciliğin daha karlı olduğunu belirtiyor.

Hidroelektrik santrali Bitcoin madenciliğine güç veriyor

New York, Saratoga County'de bulunan Mechanicville kentindeki yerel raporlar, 1897'de inşa edilen eski bir hidroelektrik santralinin neredeyse dağıtıldığını ve Bitcoin madenciliğine döndüğünü söylüyor. Mechanicville tesisi, dünyanın en eski yenilenebilir enerji santrallerinden biri olarak kabul ediliyor ve Bitcoin üreticilerine sağladığı güç, elektriği satmaktan daha fazlasını kazandırıyor.

New York'un tarihi Mechanicville bölgesinde, dünyanın en eski yenilenebilir enerji tesislerinden biri olarak kabul edilen 18.3 dönümlük bir alan var. Mechanicville Hidroelektrik Santrali 1897 yılında Hudson River Power Transmission Company tarafından inşa edilmiş ve yıllar önce santral neredeyse kapatılmıştı. Tesis şu anda Albany Engineering Corp'un (AEC) elinde ve şirket, yenilenebilir enerjiye erişimi sürdürmek için National Grid ile bir anlaşma imzaladı.

AEC CEO'su Jim Besha gazetecilere verdiği demeçte, AEC'in elektrik ve gaz şirketi National Grid'e sattığı elektrikle 3 kat daha fazla para kazandığını söyledi. Besha, yakın tarihli bir röportajda "Bitcoin ile elektriği Ulusal Şebekeye satmaktan daha fazla para kazanabiliriz" dedi.

Firma, Ulusal Şebekeye elektrik satarak kilovat saat (kWh) başına yalnızca 0,03 ABD doları kazanıyor. Besha açıklamasında, "En iyisi Bitcoin madenciliği çünkü yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Sadece küçük çaplı yürütüyoruz ve çeşitli deneyler yapıyoruz. Kullanılmış sunucuları satın alıyoruz" dedi.

Tesis 1897'de inşa edilen elektrik santralinden, toprak setten ve beton barajdan yararlanıyor. Elektrik sahası ayrıca 700 fit uzunluğunda beton ağırlık taşma barajını kullanıyor. Tesisin ilk kurulduğu yıldan bu yana birçok defa kapatıldığını ve en son 2003 yılında tekrar açıldığını da hatırlatalım.

AEC CEO'sunun Bitcoin konusunda biraz şüpheci olduğu ve bu yüzden üretilen kripto paraların hemen nakde dönüştürüldüğü aktarıldı. Yerel kaynaklar AEC'in yenilenebilir elektriği kamuya satmayı tercih edeceğini söylüyor, ancak Besha'ya göre tarihi bir elektrik santralini işletmek ucuz değil.

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