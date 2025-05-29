Hindistan da 5. Nesil Savaş Uçağı Üretimine Başlıyor!

5. nesil savaş uçağı yarışına bir ülke daha ekleniyor. Bu kapsamda Hindistan üretim için yeni atılımlar yapıyor. Gelen ilk bilgilere göre 5. nesil yerli savaş uçağında tasarım aşamalarında başarılı sayılabilecek ilerlemeler var. Dahası Hindistan hükümeti uçağın bir an önce seri üretime geçmesini istediklerini bildiriyor. Peki Hindistan'ın 5. nesil savaş uçağı AMCA neler sunuyor? İşte detaylar...

Hindistan 5. Nesil Savaş Uçağı İçin Düğmeye Bastı!

Hindistan, savunma alanında bağımsızlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda kritik bir adım attı. Ülke beşinci nesil savaş uçağı geliştirme planı olan AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) projesi için resmi onayı verdi. Yerli imkanlarla geliştirilecek bu savaş uçağı gelecekte Hindistan Hava Kuvvetleri’nin belkemiğini oluşturacak. AMCA, tek koltuklu, çift motorlu ve stealth özellikli bir tasarıma sahip olacak.

Hem hava üstünlüğü hem de çok rollü görevler için geliştirilen uçak kara saldırısı, elektronik harp ve düşman hava savunmasının bastırılması gibi farklı görev profillerine uyum sağlayabilecek. Proje Hindistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Havacılık Geliştirme Ajansı (ADA) liderliğinde yürütülüyor. Hindistan hükümeti tarafından onaylanan projede ilk prototipin 2028 yılı sonunda uçması hedefleniyor. Geliştirme süreci kapsamında beş adet prototip üretilecek bunlardan üçü uçuş testleri içi, ikisi ise silah sistemlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Uçağın seri üretimine 2035 yılında geçilmesi ve 2034 itibarıyla hizmete alınması planlanıyor. İlk AMCA versiyonları General Electric tarafından geliştirilen F414 tipi motorlarla donatılacak. İlerleyen dönemde Hindistan’ın Fransız motor üreticisi Safran ile birlikte daha yüksek itişli bir motor geliştirmesi bekleniyor. Bu ortaklık, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı ve motor teknolojilerinde milli yetkinlik kazanmayı amaçlıyor.

Uçağın tasarımında düşük radar görünürlüğü için “S” tipi hava girişleri, iç silah yuvaları ve radar emici kompozit malzemeler kullanılacak. Ayrıca yapay zekâ destekli sensör füzyonu, gelişmiş elektronik harp sistemleri ve yüksek teknoloji aviyonik sistemler uçağın modern muharebe sahasında üstünlük sağlamasını hedefliyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ADA, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ve özel sektör firmalarından oluşan bir konsorsiyum kurulması planlanıyor.

Bu yapı sayesinde savunma sanayisinde özel sektörün daha aktif rol alması ve geliştirme sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Hindistan’ın AMCA projesi, bölgedeki stratejik dengeyi etkileyecek nitelikte bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Projenin başarıyla tamamlanması halinde Hindistan kendi beşinci nesil savaş uçağını üretebilen sayılı ülkeler arasına katılacak. Ancak unutmamak gerekiyorki 5. nesil savaş uçağı gibi yüksek teknoloji isteyen ürünleri imal etmek oldukça zor. Bu noktada tersine mühendislik konusunda kendini geliştirmiş olan Hindistan için zorlu bir süreç onları bekliyor diyebiliriz.