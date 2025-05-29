İşler Tersine Döndü: Türkiye, ABD'nin En Büyük Silah Satıcısı Oldu!

Türk silah sanayisinde büyük gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah üretimine ağırlık veren Türkiye devamında yurtdışına satışlar ve toplu satış sözleşmelerine odaklandı. Bununla birlikte pek çok ülkenin ana silah tedarikçisi olma yolunda ilerleyen Türkiye bir yandan da diğer askeri üretimleri için kaynak oluşturmuş oldu. Bu noktada Canik markasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış başarısı büyük ilgi uyandırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Canik ABD'nin En Büyük Silah Tedarikçisi Oldu!

Türkiye, savunma sanayiindeki büyümesini yalnızca kendi iç pazarında değil küresel düzeyde de net şekilde hissettirmeye devam ediyor. Son veriler Türkiye’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’ne en fazla silah ve savunma ürünü ihraç eden ülke konumuna yükseldiğini ortaya koydu. Böylece Türkiye ABD gibi dev bir pazarın savunma tedarik zincirinde başrole yerleşti.

Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından yayımlanan verilere göre 2024'ün ilk üç ayında ABD Türkiye'den toplam 160 milyon dolarlık savunma sistemi ithal etti. Bu rakam önceki yıllara kıyasla dikkate değer bir artışı temsil ediyor. Özellikle insansız hava araçları elektro-optik sistemler, mühimmat ve çeşitli askeri elektronik donanımlar bu ihracatın büyük kısmını oluşturdu.

Bu gelişmenin ardında Türk savunma sanayi firmalarının son yıllarda kaydettiği teknolojik atılımlar ve ihracat odaklı stratejik büyüme politikaları yer alıyor. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve Baykar gibi şirketlerin hem üretim kabiliyeti hem de sistem entegrasyon kapasitesi, küresel alıcılar tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor.

Türkiye’nin, NATO kapsamında yürüttüğü iş birlikleri ve ihracat izinleri konusundaki diplomatik uyumu da bu süreci destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu gelişme, sadece ticari değil, aynı zamanda jeopolitik bir anlam da taşıyor.

Bu satış başarısının arkasındaki en önemli şirketlerden bir diğeri ise şüphesiz Canik. Yerli silah üreticisi Amerika Birleşik Devletleri pazarında pandeminin etkisiyle birlikte silah üretimini durduran pek çok markanın yerini alarak sektörde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bunun yanında Amerikan polislerinin de kullanmaya başladığı Canik markalı tabancalar ile satış rakamlarını arttırdı.

Türkiye'nin ABD gibi dünyanın en büyük askeri harcama yapan ülkesine sistem tedarik ediyor olması Türk savunma sanayii ürünlerine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu durum, Türkiye'nin savunma alanındaki uluslararası bağımsızlık ve etkisini artırma hedefiyle de örtüşüyor. ABD ile olan bu yeni ihracat dinamiği,

Türkiye’nin küresel savunma ekosisteminde daha merkezi bir rol üstlenmeye başladığını kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde bu iş birliklerinin daha da çeşitlenmesi ve artması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...