iOS ve Android’e Rakip: Hindistan İşletim Sistemi

Akıllı telefon sektöründe şu an yönetimi elinde tutan iki işletim sistemi bulunuyor. Biri Apple’ın yalnızca kendi cihazları için geliştirdiği İOS, diğeri ise Google’ın herkesle paylaştığı ve açık kaynaklı olarak sunduğu Andorid. Her biri milyonlarca kullanıcıya sahip olan söz konusu işletim sistemlerine yeni bir rakip geleceği ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre Hindistan işletim sistemini geliştirerek sektörün öncülerinden olmak istiyor.

Yeni İşletim Sistemi İçin Çalışmalara Başlandı!

Hindistan Elektronik ve Bilişim Devlet Bakanı Rajeev Chandrasekhar, yaptığı bir röportaj sırasında hükümetin yerel mobil işletim sisteminin oluşturulmasına yönelik adımların atıldığının bilgisini verdi. Yeni sistemi sağlayacak bir politika planladığının altını çizen Chandrasekhar, bu yerli işletim sistemini oluşturmak için yeni başlayanların ve akademik kurumların yeteneklerini araştırdıklarını söyledi. Konu ile ilgili yaptığı açıklamasında Rajeev Chandrasekhar, şunları söyledi:

“Pazarı domine eden işletim sistemlerinin bir üçüncüsü yok. Bu nedenle, birçok yönden MeitY’ye ve Hindistan hükümetine yeni bir telefon işletim sistemi oluşturma konusunda muazzam bir ilgi var. İnsanlarla konuşuyoruz. Bunun için bir politikaya bakıyoruz.”

Geçtiğimiz son 10 yılda, BlackBerry 10, Bada OS, Tizen, Windows Phone ve WebOS pek çok işletim sistemi, teknoloji pazarında kendilerine yer bulacaklarını umarak piyasada boy göstermişti. Ancak zamanla rakipleriyle savaşamayan ve uygulama aşamasında birçok yanlış yapan işletim sistemleri, sektörden adını sildirdi.

Hindistan 3. Sıraya Yerleşmenin Peşinde!

Ortaya çıkan yeni işletim sistemlerinin varlıklarını korumamasından faydalanan Hindistan, bu yeni sistemini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya sürmek ve sektörde 3. sıraya yerleşmek istiyor. Fakat Hindistan’daki genel kullanıcı profiline baktığımız zaman, işlerinin oldukça zor olduğunu görebiliyoruz. Bunun en büyük sebebiyse, Hindistan’ın çoğunlukla giriş ve orta segmentin satıldığı bu ülke olması. Dolayısıyla yeni işletim sisteminin başarılı olabilmesi için de uygun fiyatlı cihazların ve beraberinde getirdikleri düşük kaliteli donanımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaları gerekiyor.

Bunların yanı sıra, uygulama desteği yeni işletim için sorun olabilecek konulardan. Gelecekteki herhangi bir Hint mobil işletim sisteminin, pazarda kalıcı bir konum elde edebilmesi ve hatta üçüncü sıraya yerleşebilmesi için Google uygulama desteğini en azından başlangıç için sunabilmeleri gerekiyor.