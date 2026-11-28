Epic Games, Strange Antiquities'i 3 Aralık saat 19.00'da ücretsiz vermeye başlayacak. Normal satış fiyatı 249 TL olan oyun, 10 Aralık'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Bu süre içinde oyunu hesabına ekleyenler, kampanya bittikten sonra da oynamaya devam edebilecek. Yani sadece belirtilen süre zarfında ücretsiz erişime açılan bir yapımolmayacak.

Strange Antiquities Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında konumlanan Strange Antiquities'te Undermere adlı kasabada gizemli eşyalar satan bir dükkânı yönetiyoruz. Müşteriler dükkâna birbirinden tuhaf nesneler getiriyor. Bizden bunların ne olduğunu bulmamız ve sorunlarına çözüm üretmemiz isteniyor. Bad Viking tarafından geliştirilen oyunda her eşyanın kendine özgü özellikleri var.

Bazı nesneler zararsız görünse de yanlış tanımlandıklarında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Eşyaları doğru tanımak için eski kitapları ve çizimleri incelememiz, bulduğumuz ipuçlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Müşterilere nasıl davranacağımız da bize bırakılmış durumda. İster sorunlarını çözerek onlara yardım edebilir ister gizemli eşyaları kullanarak lanet edebiliriz. Verdiğimiz kararlar elbette ki kasaba halkıyla olan ilişkimizi de etkiliyor.

Bazı görevler için dükkândan ayrılıp kasabadaki söylentilerin peşine düşüyoruz. Aradığımız eşyaları bulmak için çevreyi araştırırken elle çizilmiş haritalardan yararlanıyoruz. Dükkânın da kendine ait sırları var. Eski binanın geçmişini ve duvarlarının ardında saklananları zamanla öğreniyoruz.

Strange Antiquities'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim sistemi Windows 10 veya üzeri Windows 10 veya üzeri İşlemci Dört çekirdekli işlemci Intel Core i3-10100 RAM 8 GB 16 GB Ekran kartı DirectX 11 uyumlu GTX 1060 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 3 GB 3 GB

Strange Antiquities'i yüklemek için 3 GB boş depolama alanı yeterli. Oyunun minimum gereksinimleri arasında dört çekirdekli bir işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. Önerilen sistemde ise Intel Core i3-10100 işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1060 ekran kartı yer alıyor.

Strange Antiquities'te Türkçe Dil Desteği Var mı?

Strange Antiquities'te Türkçe dil desteği yok. Desteklenen diller arasında Japonca, Almanca, Bulgarca, Portekizce (Brezilya), Arapça, Fince, Çince (Geleneksel), İtalyanca, Hırvatça, Hintçe, İngilizce, Litvanca, Fransızca, Korece, Romence, Danca, Türkçe, Lehçe, Yunanca, Malayca, Çekçe, İbranice, Endonezce, Portekizce, Felemenkçe, Macarca, Norveççe, Katalanca, Çince (Basitleştirilmiş) bulunuyor.

Editörün Yorumu

"Ben aksiyon istemiyorum, sakin sakin bulmaca çözmek daha iyi" diyorsanız Strange Antiquities'in tam size göre bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Eski kitapları karıştırmayı, eşyaları incelemeyi seviyorsanız, seçimlerinizin bir sonucu olduğunu görmek ilginizi çekiyorsa uzun bir süre boyunca sıkılmadan oynayacaksınızdır. Eğer bunlar beklentinizi yükselttiyse 3 Aralık 2026 saat 19.00'da Epic Games'te ücretsiz olduğunda Strange Antiquities'i kütüphanenize ekleyebilirsiniz.