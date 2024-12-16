Yapay zeka teknolojileri yaygınlaşmaya ve giderek daha fazla alanda kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu doğrultuda kullanıcı sayısı da artan AI, son olarak insan kaynakları ve işe alımda kullanılmaya başlandı. Yerli teknoloji şirketi Hiringcycle.ai, bu süreçlere bilimsel bir temel kazandırmak için London School of Mind ile stratejik bir ortaklığa imza attı.

Hiringcycle.ai ve London School of Mind’dan Stratejik İş Birliği

Hiringcycle.ai ve London School of Mind güçlerini birlaştirdi. Dünyanın önde gelen beyin araştırmaları, nörobilim ve insan davranışları alanında uzmanlaşmış London School of Mind, Hiringcycle.ai’nin yetkinlik modellerine güçlü bir akademik altyapı ve doğruluk katacak. Bu iş birliği ile insan kaynakları alanında daha etkin, şeffaf ve bilimsel tabanlı değerlendirmenin kapısı aralanıyor.

Anlaşmanın bir parçası olarak, London School of Mind Kurucusu ve nörobilim uzmanı Dr. Kerem Dündar, Hiringcycle.ai Danışma Kurulu’nda Bilim Komitesi Başkanı olarak görev yapacak. Dr. Dündar, bilimsel derinliği ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Hiringcycle.ai’nin geliştirdiği değerlendirme sistemlerine rehberlik ederek, insan kaynakları süreçlerinde yeni bir standart belirlenmesine katkı sunacak.

Hiringcycle.ai CEO’su Ahu Bade Özkan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye’den çıkan global bir başarı hikayesi olma yolunda, bilimsel yaklaşımı iş süreçlerimize entegre etmek bizim için kritik önemde. London School of Mind ile iş birliğimiz sayesinde, işe alım süreçlerinde yalnızca teknolojiyi değil, insanı da merkeze alan, uluslararası standartlarda ve yenilikçi bir anlayış geliştiriyoruz. Bu adımla sektördeki sınırları yeniden tanımlıyoruz.”

London School of Mind Kurucusu Dr. Kerem Dündar ise iş birliğine dair şu açıklamada bulundu:

“Hiringcycle.ai’nin yenilikçi teknolojisi ile London School of Mind’ın bilimsel birikimini buluşturarak, yetenek keşfi ve değerlendirmesinde daha derinlikli, objektif ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. İnsan potansiyelini doğru anlamak ve yönlendirmek için şimdi her zamankinden daha güçlü bir altyapımız var.”

İş Birliği Sayesinde:

Kurumlara daha doğru ve derinlemesine aday analizleri sunularak işe alım süreçleri hızlandırılacak.

Bilimsel verilere dayalı, objektif değerlendirme yöntemleriyle iş gücünde sürdürülebilir başarı sağlanacak.

Global standartlarda ölçümleme araçlarına daha kolay erişim imkânı sunulacak.

Hiringcycle.ai, Türkiye’den doğmuş ve global arenada başarısını kanıtlamaya hazırlanan bir teknoloji şirketi olarak, bu önemli iş birliğiyle ekosistemini genişletmeye devam ediyor. London School of Mind ile atılan stratejik adım, insan kaynakları süreçlerinde değişimi hedefleyen tüm paydaşlar için ilham kaynağı olacak.