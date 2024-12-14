Microsoft’un Yeni Yapay Zeka Modeli: Phi-4

Microsoft, araştırma odaklı Azure AI Foundry platformuna özel olarak tanıttığı Phi-4'ü sınırlı olarak kullanıma açtı. Şu an için yalnızca araştırma lisansı ile kullanılabilen bu yeni yapay zeka aracı, 14 milyar parametrelik boyutuyla, Microsoft’un daha ufak ölçekli yapay zeka modellerine bir yenisini ekliyor.

Özellikle matematik problemlerini çözme konusunda önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilen model; GPT-4o mini, Gemini 2.0 Flash ve Claude 3.5 Haiku gibi rakip modellerle aynı kulvarda yarışıyor.

Microsoft'un modeline kıyasla daha küçük olan bu modeller piyasada oldukça popüler. Çünkü daha ucuz, daha verimli olduklarından daha hızlı çalışıyorlar.

İnsan Tarafından Üretilen İçeriklerle Eğitiliyor

Phi-4'ün performansında köklü bir artış söz konusu.

Microsoft, bu artışın sebebi olarak insan tarafından üretilen kaliteli içerikleri eğitimlerde kullanmalarını ve yüksek kaliteli, sentetik veri setlerini entegre etmelerini gösteriyor. Bunun yanında, modeli geliştiren sonradan eğitim teknikleri de bu başarının arkasında.

Son dönemde AI sektöründe sıkça gündeme gelen sentetik veri kullanımı, özellikle eğitim verilerinin çeşitlendirilmesi ve gözle görülür bir performans artışı sağlaması sebebiyle büyük ilgi görüyor.

Scale AI CEO’su Alexandr Wang bu konuyla ilgili açıklamasında şöyle demişti: