Bir Ülke Daha Acil Koduyla Bayraktar TB2 Filosu Aldı

Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultudaki en başarılı ürünümüz ise kuşkusuz Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 isimli silahlı insansız hava araçları. Başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kullanılan ve etkisini gösteren TB2'leri şimdi ise acil koduyla Hırvatistan istiyor!

Hırvatistan, Bayraktar TB2 Filosu için Kesenin Ağzını Açtı

Hırvatistan, Baykar'dan altı adet Bayraktar TB2 almak için harekete geçti. Söz konusu araçların sınır teftiş, yangın gözlem ve benzeri çeşitli güvenlik görevlerinde kullanılması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, TB2'lerin acil ve öncelikli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Baykar'dan teklif de alan Hırvatistan, tam donanımlı altı TB2 için yaklaşık 86,4 milyon Euro bedel ödeyeceğini açıkladı. Bu da TB2 başına yaklaşık 14,4 milyon Euro'ya denk gelmektedir. Ancak fiyata kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, yedek parça başlangıç seti, iki yıllık teknik destek ve çeşitli eğitimlerin de bulunduğunun altını çzimek gerek.

Böylelikle TB2 kullanan ülkelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. 35'ten fazla ülkeye ihraç edilen TB2'lerin tercih edilmesinin asıl nedeni ise etkili ancak bir o kadar da düşük maliyetli olması. Her ne kadar altı adet TB2 ve satış sonrası hzimetler için 86,4 milyon Euro sıradan insanlar için çok yüksek bir para olsa da savunma sanayii söz konusuysa aslında oldukça ucuz.

Örneğin altı adet ABD üretimi MQ-9 Reaper gibi SİHA'lar çok daha maliyetli olurdu. Bu uygun fiyatın yanı sıra sensörleri ve mühimmat entegrasyonuyla en az pahalı rakipleri kadar etkili olan Bayraktar TB2'leri kendi pazarının Xiaomi'si ve OnePlus'ı olarak adlandırmak mümkün.