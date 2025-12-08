320Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 4K Çözünürlüğe Sahip

Hisense, 27GX isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Tanıtımla birlikte monitörün teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan oyun monitörü, yüksek çözünürlüklü Mini LED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Hisense 27GX Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: IPS + Mini LED arka aydınlatma

IPS + Mini LED arka aydınlatma Maksimum Parlaklık: 2.000 nit

2.000 nit HDR Sertifikası: HDR1400

HDR1400 Yenileme Hızı: 4K'da 160Hz, 1080p'de 320Hz

4K'da 160Hz, 1080p'de 320Hz Renk Derinliği: 10-bit (8+FRC)

10-bit (8+FRC) Renk Gamı Kapsamı (sRGB): %99

%99 Renk Gamı Kapsamı (DCI-P3): %98

%98 Renk Gamı Kapsamı (Adobe RGB): %100

%100 İşlemci: MediaTek 9655

MediaTek 9655 RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 64 GB

64 GB Görüntü İyileştirme: Yapay zeka destekli özellikler

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Hisense 27GX'te IPS panel bulunuyor. Bu IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi yer alıyor. Mini LED teknolojisi, geleneksel LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce LED kullanır. Bu sayede siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı olması sağlanır.

Hisense tarafından tanıtılan monitör, 2.304 yerel karartma bölgesi ile birlikte geliyor. 2.000 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen monitör HDR1400 sertifikasına sahip. Hisense'in özel olarak geliştirdiği "Obsidian Screen" isimli teknoloji sayesinde yansıma yüzde 1.8 seviyesine kadar düşürülüyor ve siyah renk derinliğinde yüzde 33 oranında iyileşme sağlanıyor.

Monitörde iki farklı mod bulunuyor. 4K çözünürlükte 160Hz, 1080p çözünürlükte ise 320Hz yenileme hızı elde ediliyor. Bu iki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. 10-bit renk (8+FRC) desteğine sahip olan monitör 99 sRGB, yüzde 98 DCI-P3 ve yüzde 100 Adobe RGB renk gamını kapsıyor.

Hisense 27GX'te Hisense'in üst seviye akıllı televizyonlarında da kullanılan MediaTek 9655 işlemcisi yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan monitör, yapay zeka destekli görüntü iyileştirme özelliklerini içeriyor. Monitörde ayrıca Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos desteği de mevcut.

Hisense 27GX Fiyatı

İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB-C (90W şarj desteği), iki adet USB-A, bir adet USB-B ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan Hisense 27GX için 4.399 yuan (26.511 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan monitörün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.