ViewSonic 165Hz Ekranlı Ucuz Monitör Tanıttı! 23,8 İnç Büyüklüğünde

ViewSonic, VA24G63 isimli yeni bir monitör tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörde ayrıca VGA ve HDMI portları bulunuyor.

ViewSonic VA24G63'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23,8 inç

23,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Portlar: VGA ve HDMI

ViewSonic VA24G63'ün Ekran Özellikleri Neler?

23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülüyor. 300 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor.

ViewSonic'in yeni monitöründe AMD FreeSync özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde ekran yırtılması ve anlık takılma gibi bir sorun olmuyor. Bunun sebebi ise FreeSnc özelliğinin monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getirmesi. Örneğin ekran kartı oyunda 60 FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak 60Hz değerine ayarlıyor. 120 FPS olduğunda ise otomatik 120Hz oluyor.

1 ms tepki süresi, oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj elde edilmesine imkân tanıyor. Böylece hareket bulanıklığı minimum seviyede oluyor. Bu sayede oyunda rakipler daha net görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Özellikle online rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu arada 165Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Monitör yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu sayede renkler daha canlı ve doğru renk tonlarında görülüyor. Bu da oyunların yanı sıra video düzenlemek ve grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor.

ViewSonic VA24G63'te Hangi Portlar Bulunuyor?

ViewSonic VA24G63'ün portları arasında HDMI ve VGA yer alıyor. Bu portlar, bilgisayar, konsol veya medya oynatıcı gibi cihazlardan monitör veya televizyon gibi ekranlara görüntü aktarmak için kullanılıyor.

ViewSonic VA24G63 Türkiye'de Satılacak mı?

ViewSonic VA24G63'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de ViewSonic'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ViewSonic VA24G63'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. HDMI, yüksek çözünürlük ile yüksek yenileme hızının kayıpsız şekilde aktarılmasını sağlıyor.

ViewSonic VA24G63'ün Fiyatı Ne Kadar?

ViewSonic VA24G63 için 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 513 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. ViewSonic VA24G63'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda ViewSonic VA24G63'ün ucuz monitörler arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bunu nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi ve hareket bulanıklılığının minimum düzeyde olması. Ucuz monitörde AMD FreeSync özelliğinin yer alması da oldukça önemli. Bunun nedeni ise söz konusu özelliğin ekran yırtılması ve anlık takılma gibi sorunları önlemesi.