Aşırı Ucuz Oyuncu Monitörü Tanıtıldı! 180Hz Yenileme Hızı Var

Hisense, uygun fiyatıyla dikkatleri çeken N3G Pro oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. İki farklı ekran boyutuyla karşımıza çıkan üründe 180Hz yenileme hızı, 1080p çözünürlük ve IPS panel gibi özellikler bulunuyor. İşte Hisense N3G Pro özellikleri ve fiyatı!

Hisense N3G Pro Özellikleri Neler?

Ekran boyutları: 23.8 inç ve 27 inç

Çözünürlük: FHD

Yenileme hızı: 180Hz

Panel tipi: IPS

Kontrast oranı: 1500:1

Maksimum parlaklık: 300 nit

Görüntü senkronizasyonu: Adaptive Sync

sRGB renk kapsamı: Yüzde 99

DCI-P3 renk kapsamı: Yüzde 90

Göz koruma donanımları: Düşük mavi ışık ve DC karartma

Ekran sertifikası: TÜV Rheinland

Çerçeve kalınlığı: 1.6 milimetre

Hisense N3G Pro yukarıda da belirttiğimiz üzere 23,8 inç ve 27 inç ekran boyutlarıyla geliyor. Bununla birlikte 180Hz yenileme hızlarını desteklediğini belirtelim. Hatta şirket bu modelde özellikle oyunlarda ekran yırtılmalarını engelleyebilmek için Adaptive Sync teknolojisine de yer vermiş.

Monitörde standart panellerdeki 1000:1 oranından farklı olarak 1500:1 kontrast oranı kullanılıyor. Bu sayede karanlık sahnelerde daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ek olarak FHD çözünürlüğe ve IPS panele sahip olduğunu söylemek mümkün. Bunu biraz daha açarsak IPS ekranların TN'ye göre daha canlı ve gerçekçi renkler sunduğunu belirtelim. Aynı zamanda bu tür ekranlar daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı oluyor.

Hisense N3G Pro maksimum 300 nit parlaklığı destekliyor. Yani ekrana direkt olarak güneş ışığı vurmadığı sürece parlaklıkla ilgili çok fazla bir sorun yaşamayacaksınız. Zira giriş segment monitörlerin büyük bir kısmı 300 nit seviyelerinde parlaklıkları destekliyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Üründe düşük mavi ışık gibi kullanıcı dostu özellikler de mevcut. Bu özellik ekrana sarı renk veren filtrelerin aksine doğrudan donanım seviyesinde mavi rengin şiddetini ayarlıyor ve uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğu gibi sorunların önüne geçiyor.

Hisense N3G Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hisense ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve burada çok sayıda ürünü satılıyor. Bu doğrultuda Hisense N3G Pro ilk etapta Çin'de satışa çıksa da ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelmesi söz konusu olabilir. Hisense'in açıklamasına göre N3G Pro'nun 23.8 inçlik ekrana sahip versiyonu 65 dolar (3.040 TL), 27 inçlik sürümü ise 80 dolarlık (3.741 TL) bir fiyata sahip.

Editörün Yorumu

Açıkcası Hisense N3G Pro'nun özelliklerini ve en önemlisi fiyatını beğendim. Giriş segment bir oyuncu monitörü ve bence özellikleriyle de aşırı derecede üzmüyor. Belki ekran çözünürlüğünün FHD olması biraz üzebilir. Onun dışında 180Hz yenileme hızı, 1500:1 kontrast oranı ve 300 nit parlaklığı gibi detaylar kullanıcıların kaliteli bir oyun deneyimi elde etmesini sağlayacaktır.