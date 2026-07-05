Aşırı Ucuz Oyuncu Monitörü Tanıtıldı! 180Hz Yenileme Hızı Var
Hisense kısa bir süre önce giriş segment özelliklerine sahip yeni oyuncu monitörünü kullanıcılara sundu. İşte Hisense N3G Pro teknik özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Hisense, uygun fiyatıyla dikkatleri çeken N3G Pro oyuncu monitörünü tanıttı.
- Yeni monitör 23.8 inç ve 27 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip. Aynı zamanda 180Hz yenileme hızlarını ve FHD çözünürlüğü destekliyor. IPS teknolojisine de ev sahipliği yapan üründe düşük mavi ışık gibi kullanıcı sağlığını düşünen özellikler de var.
- Hisense'in açıklamasına göre N3G Pro'nun 23.8 inçlik ekrana sahip versiyonu 65 dolar (3.040 TL), 27 inçlik sürümü ise 80 dolarlık (3.741 TL) bir fiyata sahip.
Hisense, uygun fiyatıyla dikkatleri çeken N3G Pro oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. İki farklı ekran boyutuyla karşımıza çıkan üründe 180Hz yenileme hızı, 1080p çözünürlük ve IPS panel gibi özellikler bulunuyor. İşte Hisense N3G Pro özellikleri ve fiyatı!
Hisense N3G Pro Özellikleri Neler?
- Ekran boyutları: 23.8 inç ve 27 inç
- Çözünürlük: FHD
- Yenileme hızı: 180Hz
- Panel tipi: IPS
- Kontrast oranı: 1500:1
- Maksimum parlaklık: 300 nit
- Görüntü senkronizasyonu: Adaptive Sync
- sRGB renk kapsamı: Yüzde 99
- DCI-P3 renk kapsamı: Yüzde 90
- Göz koruma donanımları: Düşük mavi ışık ve DC karartma
- Ekran sertifikası: TÜV Rheinland
- Çerçeve kalınlığı: 1.6 milimetre
Hisense N3G Pro yukarıda da belirttiğimiz üzere 23,8 inç ve 27 inç ekran boyutlarıyla geliyor. Bununla birlikte 180Hz yenileme hızlarını desteklediğini belirtelim. Hatta şirket bu modelde özellikle oyunlarda ekran yırtılmalarını engelleyebilmek için Adaptive Sync teknolojisine de yer vermiş.
Monitörde standart panellerdeki 1000:1 oranından farklı olarak 1500:1 kontrast oranı kullanılıyor. Bu sayede karanlık sahnelerde daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ek olarak FHD çözünürlüğe ve IPS panele sahip olduğunu söylemek mümkün. Bunu biraz daha açarsak IPS ekranların TN'ye göre daha canlı ve gerçekçi renkler sunduğunu belirtelim. Aynı zamanda bu tür ekranlar daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı oluyor.
Hisense N3G Pro maksimum 300 nit parlaklığı destekliyor. Yani ekrana direkt olarak güneş ışığı vurmadığı sürece parlaklıkla ilgili çok fazla bir sorun yaşamayacaksınız. Zira giriş segment monitörlerin büyük bir kısmı 300 nit seviyelerinde parlaklıkları destekliyor.
Sadece bunlarla sınırlı değil. Üründe düşük mavi ışık gibi kullanıcı dostu özellikler de mevcut. Bu özellik ekrana sarı renk veren filtrelerin aksine doğrudan donanım seviyesinde mavi rengin şiddetini ayarlıyor ve uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğu gibi sorunların önüne geçiyor.
Hisense N3G Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Hisense ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve burada çok sayıda ürünü satılıyor. Bu doğrultuda Hisense N3G Pro ilk etapta Çin'de satışa çıksa da ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelmesi söz konusu olabilir. Hisense'in açıklamasına göre N3G Pro'nun 23.8 inçlik ekrana sahip versiyonu 65 dolar (3.040 TL), 27 inçlik sürümü ise 80 dolarlık (3.741 TL) bir fiyata sahip.
Hisense Türkiye'ye Resmen Giriş Yaptı: İlk Ürünler Belli Oldu
Hisense Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Şirket ilk etapta televizyon ve klima ürünleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Editörün Yorumu
Açıkcası Hisense N3G Pro'nun özelliklerini ve en önemlisi fiyatını beğendim. Giriş segment bir oyuncu monitörü ve bence özellikleriyle de aşırı derecede üzmüyor. Belki ekran çözünürlüğünün FHD olması biraz üzebilir. Onun dışında 180Hz yenileme hızı, 1500:1 kontrast oranı ve 300 nit parlaklığı gibi detaylar kullanıcıların kaliteli bir oyun deneyimi elde etmesini sağlayacaktır.