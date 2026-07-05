One UI 9'a Günler Kaldı: Uygun Fiyatlı İki Modelde Daha Testler Başladı!

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesini almayan model neredeyse kalmadı. Marka bu kapsamda tüm odağını bu ayın sonlarına doğru çıkacak One UI 9'a çevirdi. Şirket buna ek olarak yeni sürümü uyumlu modelleriyle birlikte test etmeye devam ediyor. Son olarak iki model için daha testlerin başladığı söyleniyor.

Samsung'un One UI 9'u Test Ettiği Telefonlar Hangileri?

Samsung'dan resmi bir açıklama gelmese de Galaxy M56 ve Galaxy M35 için One UI 9 testlerinin başladığı iddia ediliyor. Hatta güvenilir kaynaklara göre telefonlar için hazırlanan test sürümü yazılımı şirketin sunucularında tespit edildi. Bu da doğal olarak söz konusu testlerin dahili olarak gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Galaxy M56 ve M35 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Maalesef Samsung son dönemde yeni sürümleri sadece en son çıkış yapan üst segment modelleriyle test ediyor. Bunu biraz daha açarsak One UI 9 beta testleri şu anda sadece Galaxy S26 serisiyle sınırlı. Yani Galaxy M56 ve M35 için bir beta güncellemesinin gelmesi pek de ihtimaller dahilinde değil. Bu modeller direkt olarak One UI 9'un kararlı sürümünü alacak diyebiliriz.

Galaxy M56 ve M35 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

One UI 9 güncellemesinin ilk kez 22 Temmuz'da çıkış yapacak Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerinde kullanılması bekleniyor. Bu etkinlikten bir süre sonra dağıtımın başlaması söz konusu. Şirket muhtemelen ağustosta yeni sürümü uyumlu diğer modellerine dağıtmaya başlayacaktır.

İlk olarak Galaxy S26 serisinin güncelleneceğini, sonrasında Galaxy S25 ve S24 gibi geçmiş yıllarda çıkmış üst seviye modellerin yeni sürüme geçeceğini söyleyebiliriz. Bundan sonra ise ana odak giriş ve orta segmente dönecektir. Galaxy M56 ve M35'in ise bu doğrultuda eylül ayı civarında güncelleme almasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak One UI 9 yamasını heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Açıkcası One UI 8.5'ten istediklerimi tam olarak alamadım. Tabii bunda One UI 8.5'in bir ara güncellemesi olduğunu da unutmamak gerekiyor. One UI 9 ise bundan daha farklı olarak çok yüksek ihtimalle daha büyük yeniliklerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.