Hitman 3 Boyutu Hakkında Yüreklere Su Serpen Açıklama

Hitman 3 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu zamana kadar birçok detay ve görsel materyal paylaşılmıştı. Oyuncuların yeni oyuna olan ilgisi gün geçtikçe artarken, IO Interactive stüdyosu bizleri sevinçten havalara uçuracak bir bilgiyi paylaştı. Hitman 3 boyutu korkutucu seviyede olmayacak. Detaylar haberimizde.

Eğer Ajan 47 ile atılacağımız bir sonraki macera için sabırsızlıkla bekliyorsanız, önümüzde yaklaşık iki haftalık bir süreç kaldı. Bu defa bizleri çok daha karanlık bir olay örgüsü, haliyle de çok daha tehlikeli olaylar bekliyor olacak. Ancak neyse ki eski dostumuz Lucas Grey yanımızda bize destek olacak.

Haziran ayındaki PlayStation 5 etkinliğindeki duyurusundan bu yana birçok detaylı bilgi paylaşılmıştı. İçlerinden en çok dikkat çekenlerin arasında, tabii ki önceki iki oyunun bölümlerini son oyuna aktararak oynayabilmek var. Ancak bu aynı zamanda da biraz ürkütücü diyebiliriz. Neden mi? Elbette kaplayacağı alanın devasa olacak oluşu.

Bildiğiniz gibi Hitman bölümlerini Hitman 2 oyununa aktararak oynayabiliyoruz. Ne var ki her güzel şeyin bir bedeli var. İkinci oyunun bölümleri, ilk oyunun bölümlerinin yenilenmiş versiyonlarına ek olarak aylık olarak yayınlanmış olan indirilebilir içerikleri ile birleşince toplam boyutu 149 GB seviyesine ulaşıyordu. Gördüğünüz gibi sabit disk katili oyunlar listesine Hitman 2 de adını epey sağlam bir şekilde yazdırmış oluyordu. Bu açıdan bakınca, Hitman 3 oyununun çıkışı ile Call of Duty: Black Ops Cold War ile kafa kafa yarışır hale gelebileceğini düşünmeden edemiyorduk. Ancak neyse ki bu defa korkulan olmayacak. Yakın bir zaman önce ortaya çıkan yeni bir bilgi ile yüreklere su serpildi.

Hitman 3 Boyutu ile Sabit Disk Canavarı Olmayacak

IO Interactive stüdyosundan bir geliştirici, ResetEra forumlarında serinin Hitman 3 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dediğine göre oyunun boyutunu önemli ölçüde düşürmeyi başarmışlar. Netice olarak da üçleme bütün içerikleriyle birlikte 100 GB civarı bir alan kaplar hale gelmiş. Bunu da veri yönetimi, dosya yapıları sayesinde üst üste binen birbirinin aynı verileri kaldırarak başarmışlar.

Ancak bu durum ilk iki oyun için herhangi bir olumsuzluk teşkil etmiyor. ResetEra forumlarında açıklama yapan geliştirici, kullandıkları motoru ekran boşluğu yansımaları ile geliştirdiklerini ve bu sayede ilk iki oyunun da görsel açıdan çok iyi görüneceğini söylüyor.