Güncelleme: Dokuz saniye rekoru Goron isimli Youtube kullanıcısı tarafından çok geçmeden tarihteki yerini aldı. Öyle ki, Hitman 3 oyununun Dubai bölümünün bitirilme rekoru artık sekiz saniye! Kullanıcı tarafından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

***

Oyuncular Hitman 3 için rekor denemelerine oyunun çıkışı ile başlamışlardı. Geçtiğimiz günlerde alınan ilk sonucun ardından, yakın bir zaman önce bir yenisi geldi. İki Youtube kullanıcısı tarafından Hitman 3 Dubai bölümü rekor sürede bitirildi. Detaylar haberimizde.

Hitman serisinin son oyunu olan Hitman 3, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde çıkışını gerçekleştirmişti. 2016 yılında başlayan hikayenin nihayete erdirileceği bu oyun, incelemelerden oldukça yüksek puanlar almasıyla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, dijital versiyonu da şu an için serinin en fazla satış yapan versiyonu olmayı başardı. Ne var ki her iki versiyonun da satış miktarına dair bir açıklama yapılmış değil.

Öte yandan, Hitman 3 çıkışı ile bir oyunu en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen oyuncular için yeni bir aday oldu. Geçtiğimiz günlerde bu yöndeki ilk adım atılmış ve Frote7 isimli bir kullanıcının ilk bölümü on yedi saniyede bitirdiğini görmüştük. Bu rekorun tarihe karışması ise fazla zaman almadı. Öyle ki artık elimizde uzun süre kırılamayacak, belki de hiçbir zaman kırılamayacak yeni bir rekor var. Hitman 3 Dubai bölümü on saniyeden az bir sürede bitirildi.

Hitman 3 Dubai Bölümü Ne Kadar Sürede Bitirildi?

Görev bazlı olarak ilerlediğimiz oyunda, her bir bölüm için ayrı bir liderlik tablosu tutuluyor ve haliyle her bir bölümün ne kadar sürede bakabiliyorsunuz. İlk bölüm için tutulan istatistiğe bakacak olursanız, Der Lauch Linus ve Nodnarb Games isimli Youtube kullanıcıları tarafından dokuz saniye gibi oldukça kısa sürede bitirdiğini göreceksiniz.

Dubai bölümü bildiğiniz gibi Burc Halife’nin üst katlarında geçiyor. Amacımız ise Marcus Stuyvesant ve Carl Ingram adındaki iki hedefi ortadan kaldırmak. Videoda da gördüğümüz üzere her iki hedef de başlangıç noktasının üst tarafındaki balkonlarda görünür durumdalar. Her iki Youtube kullanıcısı da herhangi bir gizlilik taktiğine baş vurmadan, doğrudan hedeflere nişan alıp ateş ederek her iki hedefi de ortadan kaldırıyor ve görevini tamamlamış oluyorlar.

İlerleyen zamanlarda sekiz saniyede bitiren çıkabilir mi bilmiyoruz ama muhtemelen yeni bir rekora imza atmak için kollar sıvanmıştır. Eğer bir sonuca ulaşılırsa da, elbette haberimiz olacaktır. Gelişmeleri takip edecek ve size aktaracağız. Siz de her iki kullanıcının da yayınladığı rekor videolarına aşağıdan bakabilirsiniz.