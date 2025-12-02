Ajan 47 Geri Dönüyor! Hitman 4 Teyit Edildi

IO Interactive, HITMAN 3 sonrasında seriye bir süreliğine ara vermişti. Halihazırda ise odağını 007: First Light'ta topladı. Mart ayında çıkması beklenen oyun, bizlere James Bond'un gençlik yıllarını anlatan bir hikaye anlatacak. Ne var ki HITMAN'in yeni oyununu bekleyenleri heyecanlandıracak bir açıklama da Üst Yönetici Hakan Abrak tarafından yakın bir zaman önce gündeme bomba gibi düştü. Peki Abrak ne dedi? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Ajan 47 İçin Yolun Sonu Henüz Görünmüş Değil

Her ne kadar HITMAN serisi şimdilik istirahât ediyor olsa da Ajan 47 görevlerden görevlere koşmaya devam ediyor. Mesela son gerçekleştirilen Xbox Developer Direct sunumunda gerçekleştirilen duyuru ile Eminem, yeni Elusive Target olarak yıl sonuna kadar oyunculara sunuldu. Peki hepsi bu kadar mı? IO Interactive Üst Yöneticisi Hakan Abrak tarafından söylenene göre gidilecek daha çok yol var. Bununla birlikte HITMAN 4 de kesin olarak geliyor.

Variety tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Abrak, stüdyo olarak önceliklerinin son üçlemeye eşli mod eklemek olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl içerisinde sunulacak bu özellik ile serinin oynanış mekaniklerinin bir hayli çeşitleneceği ve derinleşeceği söyleniyor. Ayrıca çok ilginç kombinasyonlar da eklenecekmiş.

HITMAN World of Assassination içeriklerinin tamamlanmasının ardından ise stüdyo olarak odaklarını sıradaki ana oyuna çevireceklermiş. Yani laf arasında Ajan 47 ile çıkacağımız yeni macera da teyit edilmiş oldu. Elbette yakın bir gelecekte gelmesini beklememek lazım, ama 007: First Light oyununda kazanılan tecrübelerin yansıtılması ile seri için yeni kapıların açılmasını bekleyebiliriz.

Son olarak, Danimarka menşeli stüdyonun aynı zamanda fantastik rol yapma oyunu üzerinde çalıştıklarını da hatırlatalım. Şimdilik hakkında pek bir şey bilmediğimiz bu proje, Project Fantasy kod adıyla geliştiriliyor.