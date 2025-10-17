Hitman Serisinin Efsane Oyunu iOS ve Android'e Geldi [Video]

Hitman serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Hitman Absolution, PC ve konsolların ardından iOS ve Android'e de geldi. Oyun artık telefon ve tablet üzerinden oynanabiliyor. Hitman: Absolution'ın mobil sürümünün bir videosu da yayınlandı. 37 saniye uzunluğundaki video, mobil sürüme yakından göz atma fırsatı elde etmemizi sağlıyor.

Hitman: Absolution'ın Android ve iOS Sürümünün Fiyatı

En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan Hitman: Absolution, Google Play Store'da 329 TL, App Store'da ise 429 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Kaliteli grafiklere, etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun Android sürümü 1.2 GB, iOS sürümü ise 2 GB indirme dosya boyutuna sahip.

Oyunun oynanış mekaniği mobil cihazlara uygun şekilde tasarlandı. Ekranın sağ üst köşesinde harita bulunuyor. Alt kısımdaki kutucuk üzerinden silahlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. App Store sayfasında yer alan bilgilere göre mobil sürüm, tıpkı PC ve konsollardaki gibi Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

iPhone tarafında en az iOS 18, iPad tarafında ise en az iPadOS 18 işletim sistemine ihtiyaç duyuluyor. iPhone ve iPad'lerde ayrıca en az A12 Bionic işlemcisi gerekiyor. Android telefon ve tablet tarafında Android 13 veya üzeri bir işletim sistemi isteniyor. Oyun eğer App Store veya Play Store'da görünmüyorsa muhtemelen cihazınız oyunu desteklemiyordur.

Hitman: Absolution Nasıl Bir Oyun?

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Hitman: Absolution hem gizlilik hem de aksiyon ögelerini içeriyor. Başarılı yapım, Ajan 47'nin kişisel hikâyesine ve onu beklenmedik bir komplonun içine çeken olaylara odaklanıyor. Ajan 47 ile görevleri ister sessiz şekilde ister düşmanlarla çatışarak tamamlayabiliyoruz.

Oyunda kılık değiştirme ve çevredeki eşyaları kullanma özelliği de bulunuyor. Bu, oynanışın çok daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor. Oyunun steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda. IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman: Absolution 2012 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360, 2019 yılının ocak ayında ise PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu.