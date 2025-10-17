1213 TL Değerindeki Üç Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, Prime Gaming abonelerine her hafta düzenli olarak oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise birbirinden harika üç oyunu bedava oynama fırsatı sunuyor. Korku, aksiyon, ve açık dünya türlerini sevenlerin bu ay ücretsiz olarak verilen oyunları kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

Amazon, Üç Oyunu Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

Amazon Prime abonelerine bedava olarak sunulan oyunlar arasında True Fear: Forsaken Souls Part 1, Fallout: New Vegas'ın Ultimate sürümü ve Empty Shell yer alıyor. Her üç oyunu da Amazon'un sitesi üzerinden Prime aboneliğinizi kullanarak alabilirsiniz. Bu arada oyunlara sahip olmak için sınırlı bir süreniz olduğunu da belirtelim.

Oyunları ücretsiz olarak alabileceğiniz son tarihler şu şekilde:

True Fear: Forsaken Souls Part 1: 19 Kasım 2025

19 Kasım 2025 Fallout: New Vegas Ultimate Edition: 19 Kasım 2025

19 Kasım 2025 Empty Shell: 17 Aralık 2025

Yukarıda belirtilen tarihlere kadar oynamak istediğiniz herhangi bir oyunun kodunu alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu işlemden sonra ise oyunu dilediğiniz zaman oynamaya başlayabilirsiniz. Sonsuza kadar size ait olacağı için o noktadan itibaren acele etmenize gerek kalmayacak. Boş zamanınızı dilediğiniz zaman oyun oynayarak değerlendirebilirsiniz.

Steam'de True Fear: Forsaken Souls Part 1'in 4.99 dolar (209 TL), Empty Shell'in 11.99 dolar (502 TL), Fallout New Vegas Ultimate Edition'ın 11.99 dolar (502 TL) fiyat etiketine sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerekiyor. Bu da Prime Gaming abonelerinin her üçü oyuna da ücretsiz bir şekilde sahip olarak 1213 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor.

True Fear: Forsaken Souls Part 1 Nasıl Bir Oyun?

True Fear: Forsaken Souls Part 1, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Oyunda kardeşini bulmaya çalışan Holly Stonehouse'u yönetiyoruz. Bunun için ipuçları üzerinden hareketle bulmacayı çözüyoruz ve karakterimizin kardeşine ne olduğunu, nerede olduğunu bulmaya çalışırken aynı zamanda annesinin yıllar önceki ölümünün arkasındaki sır perdesini kaldırmaya çalışıyoruz.

Oyunun oldukça karanlık bir atmosferi bulunuyor. İpuçlarını ve kullanabileceğiniz eşyaları gözden kaçırmamak için bulunduğunuz yeri çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Topladığınız eşyaları ise kapıları açmak, kilitleri kırmak gibi amaçlarla kullanıyorsunuz. Oyunun hikâyesi ise topladığınız notlar üzerinden aktarılıyor.

True Fear: Forsaken Souls Part 1 Fragmanı

True Fear: Forsaken Souls Part 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1.5Ghz hızına sahip işlemci

1.5Ghz hızına sahip işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DX9 (Shader model 2.0)

DX9 (Shader model 2.0) DirectX: Sürüm 9.0c

Fallout: New Vegas Nasıl Bir Oyun?

Fallout: New Vegas, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Oyuncular tarafından çok beğenilen bu oyun, size açık dünya sunuyor. Oyundaki seçimleriniz hikâyeyi büyük ölçüde etkiliyor. Ana görevlerin yanı sıra yapabileceğiniz birçok basit yan görev mevcut. Bütün bunlarla birlikte oldukça uzun bir oynanış süresi elde ediyorsunuz.

Oyunda karakterinizin zaman içinde gelişmesini sağlayan bir beceri geliştirme sistemi bulunuyor. Karakterinizin kişiliğini istediğiniz gibi şekillendirme imkânına sahipsiniz. Şimdiye kadar muhtemelen hiç elde edemediğiniz bir rol yapma deneyimini yaşamak istiyorsanız Fallout: New Vegas'ı hemen oynamaya başlayabilir ve eğlenceli birkaç saat geçirebilirsiniz.

Fallout: New Vegas Fragmanı

Fallout: New Vegas Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP

Windows 7 / Vista / XP İşlemci: 2.0GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci

2.0GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci RAM: 2 GB

2 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 10 GB

10 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6 serisi / ATI 1300XT serisi

Empty Shell Nasıl Bir Oyun?

En iyi hayatta kalma oyunları arasında bulunan Empty Shell, son derece sade bir görsellik sunmasına rağmen size gerilim dolu anlar yaşatmayı başarıyor. Kuş bakışı bir açı ile oynanan oyun, terk edilmiş bir tesiste geçiyor. Tesiste yıllar önce yaşanan olayların arkasındaki sırları açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Burada her öldüğünüzde yeni bir gönüllü olarak geri dönüyorsunuz.

Oyun siyah beyaz renklere sahip ve genel olarak dar koridorlarda geçiyor. Sınırlı kaynağa sahip olduğunuz için çatışmalardan mümkün olduğunca kaçınma gereksinimi duyuyorsunuz. Sade bir görsellik sunan roguelite tarzı korku oyunlarını seviyorsanız Empty Shell'i de denemek isteyebilirsiniz.

Empty Shell Fragmanı

Empty Shell Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD eş değeri

Intel Core 2 Duo veya AMD eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel Graphics HD 2GB veya eş değeri

Intel Graphics HD 2GB veya eş değeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 290 MB

Peki, siz Amazon tarafından bu hafta ücretsiz olarak dağıtılan oyunlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Aralarında kesinlikle almak istediğiniz bir oyun var mı? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.