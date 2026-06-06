Ajan 47 Efsanesi Geri Dönüyor! Büyük Proje Duyuruldu

Gizlilik odaklı oyunlar oynayıp Ajan 47'yi bilmeyen bir oyuncu bulunmuyor. Hitman serisi ile özdeşleşen bu karakter söz konusu olduğunda aşağı yukarı herkesin kafasında ensesinde barkod dövmesi olan soğukkanlı bir adam belirir. Henüz onu tanımayanlar ise yakında Hitman Classic Trilogy Remastered sayesinde karakterin hikâyesini yakından öğrenme imkânı elde edecek.

Hitman Classic Trilogy Remastered Neleri İçerecek?

Hitman Classic Trilogy Remastered, Ajan 47'nin macerasını başlatan ilk üç yapımın yeniden ele alınmış sürümünden oluşacak. İçinde Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin ve Hitman: Contracts yer alacak. Oyuncular, oyun tarihinin en popüler karakterlerinden biri olan Ajan 47 ile tanıştığımız ilk oyunları gelişmiş grafiklerle deneyimleme imkânına sahip olacak.

Hitman Classic Trilogy Remastered Neler Sunacak?

Saber Interactive ve IO Interactive, Hitman Classic Trilogy Remastered ile eski oyunlara modern bir görünüm kazandıracak. Yeniden ele alınan bu üçleme karakter modelleri daha etkileyici görünecek. Çevredeki detaylarda da iyileştirmeler yapılacak. Daha kaliteli dokuların tercih edileceği bu yenileme sayesinde eski yapımlar daha net ve canlı görünecek.

Görsel iyileştirmelerin yanı sıra yeni bir fotoğraf modu da eklenecek. Oyuncular, görev sırasında Ajan 47'nin en havalı anlarının fotoğrafını çekebilecek. Bu arada her ne kadar iyileştirmeler yapılsa da oyunların atmosferi korunmaya devam edilecek. Bu da geçmişte oyunu oynayanların bir kez daha geri dönmek isteyebileceği anlamına geliyor.

Hitman Classic Trilogy Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Hitman Classic Trilogy Remastered'ın 2027 yılında piyasaya sürüleceği belirtildi fakat net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Geliştirici IO Interactive, 2026 yılında 007: First Light'ı piyasaya sürerek çok ciddi bir satış başarısı elde etti. Bu tarihin seçilmesinin sebepleri arasında özellikle 2026'nın ilerleyen aylarında piyasaya sürülecek olan yüksek bütçeli yapımların olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Daha önce sayısız Hitman oyunu oynamış birisi oynadım. O yüzden Hitman Classic Trilogy Remastered'ın piyasaya sürüleceğini öğrenmek, beni epey heyecanlandırdı. Her ne kadar gizlilik odaklı oyunları oynamaktan çok keyif alan biri olmasam da bu seriye büyük ilgi duyuyorum. Benim gibi bu serinin hemen hemen her oyununu oynamış olanlar mutlaka geri dönüp Hitman serisinin orijinal üçlemesini yenilenmiş hâliyle deneyimleyecektir.