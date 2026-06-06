Grafikleri ile Büyüleyecek Aksiyon Oyunu Geliyor! Fragmanı Yayınlandı

Summer Game Fest etkinliğinde yeni bir oyun duyuruldu. That's No Moon tarafından geliştirilen Crossfire isimli bu yapım, şimdiden çok sayıda oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı. Genel olarak epey etkileyici grafikler ve oynanış mekanikleri ile birlikte piyasaya sürülecek. Üstelik bu türdeki pek çok oyundan farklı olarak oyunda kadın ana karakter yer alacak.

Crossfire Nasıl Bir Oyun Olacak?

Aksiyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan Crossfire, Atlas Dağları'nda geçecek bir aksiyon ve hayatta kalma oyunu olacak. Oyunda çeşitli düşmanlara ve zorlu doğa şartlarına karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Savaştan sağ çıkmak için gizli bir şekilde ilerlemek, çevredeki unsurları faydanıza olacak şekilde kullanmanız gerekecek.

Oyunda Layla ve Cross isimli iki paralı askeri yöneteceğiz. Her ikisi de birbirine oldukça zıt karakterlere sahip. Layla, dağlarda keşif yaparken kapana kısılmış durumda. Cross ise onun normalde asla güvenmeyeceği insanlardan biri. Ne var ki hayatta kalmak için aralarındaki düşmanlığı bir kenara bırakıp ittifak kurmak zorunda kalacaklar.

Crossfire'ı Kimler Sever?

Crossfire, askeri oyunları sevenler mutlaka tercih edecektir. Özellikle de gizlilik odaklı, hikâyenin ön planda olduğu yapımları oynamaktan keyif alanlar için de oldukça iyi bir tercih olacaktır. Başarılı sinematik anlatım ve çok etkileyici atmosfere sahip olması dolayısıyla macera sevenlerin de epey dikkatini çekecek bir yapım olacaktır.

Crossfire Ne Zaman Çıkacak?

Crossfire'ın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı ancak bu yılın ilerleyen aylarında oldukça yüksek bütçeli yapımlar piyasaya sürülecek. Dolayısıyla 2027'den önce piyasaya sürülme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bu arada oyun şu an Steam'de istek listesine eklenebiliyor. Bu, oyun piyasaya sürüldüğünde direkt bildirim almanızı sağlayacaktır.

Crossfire Hangi Oyunlara Rakip Olacak?

Crossfire'ın özellikle tür bakımından Call of Duty gibi oyunlara rakip olması bekleniyor. Tabii, oynanış açısından bu büyük savaş oyunu serisine doğrudan bir alternatif olması beklenmiyor. Daha çok Gears of War ve Call of Duty gibi oyunların bir karışımına sahip olacak. Her oyundan bir şeyler taşıması dolayısıyla oldukça güçlü bir rakip olacağını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Crossfire'ın tanıtım fragmanını oldukça etkileyici bulduğumu söyleyebilirim. Oyunda kadın ana karakterin yer alacak olmasının da türe farklılık getireceğini düşünüyorum. Tanıtımda gördüğümüz oynanış mekanikleri de son derece gerçekçi görünüyor. Piyasaya sürüldüğünde oyuna genel oyuncu kitlesi tarafından mutlaka bir şans verilecektir.