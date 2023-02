HITMAN Serisinin Yaratıcısından Yeni RPG Oyunu Geliyor

Suikast oyunları konusunda janranın lideri olarak görülen HITMAN serisinin yaratıcısı IO Interactive'in bir sonraki projesi, uzun süredir merakla bekleniyordu. Başarılı yapımcı şirket, bugün bombayı patlattı.

IO Interactive, internet sitelerinde yeni bir çevrim içi RPG oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Peki, nasıl bir oyun bizi bekliyor? Gelin beraber inceleyelim.

A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx