HITMAN Serisinin Yaratıcısından Yeni RPG Oyunu Geliyor

Suikast oyunları konusunda janranın lideri olarak görülen HITMAN serisinin yaratıcısı IO Interactive'in bir sonraki projesi, uzun süredir merakla bekleniyordu. Başarılı yapımcı şirket, bugün bombayı patlattı.

IO Interactive, internet sitelerinde yeni bir çevrim içi RPG oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Peki, nasıl bir oyun bizi bekliyor? Gelin beraber inceleyelim.

Çevrim İçi RPG Oyunu Olacak

A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx — IO Interactive (@IOInteractive) February 28, 2023

IO Interactive, özellikle simülasyon seviyesinde suikast oyunları yapan bir firma olarak tanınıyor. Bugün firmanın çevrim içi bir RPG oyunu üzerinde çalıştığını açıklaması, oyun dünyasını bir hayli şaşırttı.

Şimdilik oyunun konusu, çıkış tarihi veya mekanikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak firmanın açıklamalarına göre ejderhalar, büyücüler ve krallarla dolu klasik bir fantezi oyunu bizleri bekliyor olacak.

Fantezi-rol yapma oyunlarının klasik eserlerinden Fighting Fantasy'den ilham aldıklarını belirten ekip; Kopenhag, Malmö ve Barselona stüdyolarıyla birlikte ortaklaşa olarak büyük bir yola çıktıklarını ifade ediyor.

Windows Central'de 2021 yılında çıkan bir habere göre Project Dragon kod ismine sahip olacak olan oyun, Destiny 2 ve World of Warcraft benzeri bir çevrim içi RPG olacak. Firma, yakın zamanda oyun hakkında daha fazla bilgi vereceğini açıkladı.