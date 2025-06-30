Serinin Yıldızı Açıkladı! Hızlı ve Öfkeli 11 İçin Tarih Netleşti

Yıllardır bitmeyen aksiyonu, nefes kesen otomobilleri ve unutulmaz karakterleriyle efsaneleşen Hızlı ve Öfkeli serisi resmen geri dönüyor. Hayranların merakla beklediği 11. film için geri sayım resmen başladı. Beklentileri daha da yükselten asıl detay ise bu yeni maceranın seriyi köklerine, sokak yarışlarının kalbine geri götürecek olması.

Serinin yüzü haline gelen Vin Diesel, yeni filmin vizyon tarihini hayranlarına müjdeledi. İşte Hızlı ve Öfkeli 11 için açıklanan çıkış tarihi ve tüm detaylar…

Hızlı ve Öfkeli 11 için Çıkış Tarih Belli Oldu

Seride Dominic Toretto’ya hayat veren Vin Diesel, otomobil tutkunlarını drift şovları, konserler ve özel sergilerle buluşturan FuelFest etkinliğinde filmin vizyon tarihini resmen duyurdu. Buna göre Hızlı ve Öfkeli 11, Nisan 2027’de izleyiciyle buluşacak.

Üstelik Diesel, sadece tarihi açıklamakla kalmadı, üç kritik bilgiyi daha paylaştı. Yeni filmin Los Angeles’ta geçeceğini söyleyen ünlü oyuncu, böylece serinin özüne dönüş yapacağını ve özlenen sokak yarışlarının yeniden canlanacağını da müjdeledi. İlk iki önemli bilgi bunlardı.

Üçüncü detaysa Brian O’Connor karakterinin geri dönecek olması. Paul Walker tarafından canlandırılan bu karakter, oyuncunun trajik kaybından sonra uzun süredir ekranda görünmemişti. Vin Diesel, Brian’ın geri dönüşüyle Dom ile tekrar yan yana geleceğini duyurdu. Ancak bu dönüşün nasıl gerçekleştirileceği henüz netleşmedi. Belki yapay zekadan destek alınabilir.

Hızlı ve Öfkeli 11'in yönetmen koltuğunda ise Louis Leterrier oturacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hızlı ve Öfkeli 11'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.