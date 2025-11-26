300Hz Ekrana Sahip Oyun Monitörü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı
HKC, SG27QEC isimli oyun monitörü tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte monitöre dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- HKC SG27QEC 27 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Oyun monitörü 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 300Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor.
- Kavisli ekrana sahip monitör için 1.399 yuan (8.386 TL) fiyat etiketi belirlendi.
HKC, kavisli ekrana sahip yeni oyun monitörü tanıttı. SG27QEC olarak isimlendirilen yeni monitör, etkileyici tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. yüksek çözünürlüklü ekran, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil pek çok önemli özelliğe sahip.
HKC SG27QEC Özellikleri
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel
- En Boy Oranı: 16:9
- Ekran Paneli: HVA
- Yenileme Hızı: 300Hz
- Tepki Süresi: 1ms
- Renk Kapsamı: %95 DCI-P3 ve %107 sRGB
- Kontrast Oranı: 5000:1
- HDR: DisplayHDR 400 sertifikası
- Portlar: iki adet HDMI 2.1 girişi, bir adet DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı
27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HKC SG27QEC, HVA panel üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 300Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı, özellikle yarış ve hızlı tempolu aksiyon oyunlarında deneyimi üst seviyeye taşıyor. Monitörde 16:9 en boy oranı mevcut.
1500R kavisli ekran sayesinde daha geniş bir görüş alanı sunan monitör, ekranın her yerinde tutarlı bir izleme mesafesi sağlıyor. Böylece hem konfor hem de oyun deneyimi açısından daha iyi bir deneyim elde ediliyor. Monitörde yüzde 95 DCI-P3 renk gamı ve yüzde 107 sRGB kapsaması bulunuyor.
DisplayHDR 400 sertifikası ve 5000:1 kontrast oranına sahip olan HKC SG27QEC modelinde DIC hareket bulanıklığını azaltma teknolojisi de mevcut. Bu teknoloji sayesinde hızlı sahnelerde gölgelendirmeyi azaltıyor. Monitör ayrıca hem AMD FreeSync hem de Nvidia G-Sync desteğiyle ekran yırtılmalarını önlüyor.
Oyun monitörünün portları arasında iki adet HDMI 2.1 girişi, bir adet DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı bulunuyor. Bilgisayar ve konsollarla uyumlu olan monitör, 100 x 100mm VESA montaj desteğine sahip. Ayrıca ayarlanabilir stand da mevcut. Stand yüksekliği 418,8 mm ile 538,8 mm arasında değişiyor.
HKC SG27QEC Fiyatı
Siyah renk seçeneğiyle gelen HKC SG27QEC için 1.399 yuan (8.386 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan kavisli oyun monitörü Çin'de satışa sunuldu. Monitörün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.