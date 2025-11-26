300Hz Ekrana Sahip Oyun Monitörü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

HKC, kavisli ekrana sahip yeni oyun monitörü tanıttı. SG27QEC olarak isimlendirilen yeni monitör, etkileyici tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. yüksek çözünürlüklü ekran, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil pek çok önemli özelliğe sahip.

HKC SG27QEC Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1 440 x 2560 piksel

440 x 2560 piksel En Boy Oranı: 16:9

16:9 Ekran Paneli: HVA

HVA Yenileme Hızı: 300Hz

300Hz Tepki Süresi: 1ms

1ms Renk Kapsamı: %95 DCI-P3 ve %107 sRGB

%95 DCI-P3 ve %107 sRGB Kontrast Oranı: 5000:1

5000:1 HDR: DisplayHDR 400 sertifikası

DisplayHDR 400 sertifikası Portlar: iki adet HDMI 2.1 girişi, bir adet DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HKC SG27QEC, HVA panel üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 300Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı, özellikle yarış ve hızlı tempolu aksiyon oyunlarında deneyimi üst seviyeye taşıyor. Monitörde 16:9 en boy oranı mevcut.

1500R kavisli ekran sayesinde daha geniş bir görüş alanı sunan monitör, ekranın her yerinde tutarlı bir izleme mesafesi sağlıyor. Böylece hem konfor hem de oyun deneyimi açısından daha iyi bir deneyim elde ediliyor. Monitörde yüzde 95 DCI-P3 renk gamı ve yüzde 107 sRGB kapsaması bulunuyor.

DisplayHDR 400 sertifikası ve 5000:1 kontrast oranına sahip olan HKC SG27QEC modelinde DIC hareket bulanıklığını azaltma teknolojisi de mevcut. Bu teknoloji sayesinde hızlı sahnelerde gölgelendirmeyi azaltıyor. Monitör ayrıca hem AMD FreeSync hem de Nvidia G-Sync desteğiyle ekran yırtılmalarını önlüyor.

Oyun monitörünün portları arasında iki adet HDMI 2.1 girişi, bir adet DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı bulunuyor. Bilgisayar ve konsollarla uyumlu olan monitör, 100 x 100mm VESA montaj desteğine sahip. Ayrıca ayarlanabilir stand da mevcut. Stand yüksekliği 418,8 mm ile 538,8 mm arasında değişiyor.

HKC SG27QEC Fiyatı

Siyah renk seçeneğiyle gelen HKC SG27QEC için 1.399 yuan (8.386 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan kavisli oyun monitörü Çin'de satışa sunuldu. Monitörün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.