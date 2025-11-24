MSI 320Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörlerine yeni bir model daha eklendi. MSI, MAG 274QPF X32 isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ve satış tarihine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni oyun monitörü yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

MSI MAG 274QPF X32 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Rapid IPS

Rapid IPS Çözünürlük: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 320 Hz

320 Hz Tepki Süresi: 0,5 ms

0,5 ms HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Kontrast Oranı: 1.000:1

1.000:1 Renk Kapsamı: %129 sRGB ve %95 Adobe RGB

%129 sRGB ve %95 Adobe RGB Portlar: bir adet DisplayPort 1.4a (HBR3), iki adet HDMI 2.1 ve bir adet kulaklık girişi

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MSI MAG 274QPF X32, Rapid IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 0,5 ms tepki süresi ve 320Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı, özellikle yarış ve hızlı tempolu aksiyon oyunlarında deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Monitöde Adaptive Sync desteği bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde ekran kartı ile monitör senkronize çalışarak görüntü yırtılmalarını önlüyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan monitör, 400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Renk doğruluğu konusunda oldukça iddialı olan monitörde %129 sRGB ve %95 Adobe RGB kapsama alanı mevcut.

MSI tarafından üretilen MAG 274QPF X32 modeli 1.000:1 kontrast oranına sahip. Monitörün portları arasında bir adet DisplayPort 1.4a (HBR3), iki adet HDMI 2.1 ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor. Monitör, konsol modu ve HDMI CEC desteği gibi ek özellikler de sunuyor. Monitörde ayrıca oyuncular için özel özellikler de mevcut.

MSI MAG 274QPF X32, örneğin AI Vision isimli bir özellik içeriyor. Bu özellik, renk doygunluğunu ve parlaklığıa rtırarak karanlık sahnelerdeki detayları daha görünür hâle getiriyor. Siyah renk seçeneğine sahip olan monitörün fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda fiyatın da açıklanması bekleniyor.