HMD Fiyatlarıyla Adeta Şaşkına Çeviren Yeni Telefonlarını Tanıttı!

HMD Global, bir dönemin efsanesi Nokia gibi bir firmayı bünyesinde barındırsa da son zamanlarda daha çok kendi markasını öne çıkarmayı tercih ediyor. Şirket son olarak özellikle fiyatıyla şaşkına çeviren HMD 110 ve 105 modellerini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki telefonlar tam olarak neler vadediyor?

HMD 110 ve 105 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

HMD'nin yeni telefonları tasarımlarından ve özelliklerinden anlaşılacağı üzere 'akıllı' statüsüne girmiyor. Zira HMD 110 modelinde 160×120 piksel çözünürlüklü ve 2 inç boyutlarında bir ekran mevcut. Ayrıca, 115,5 x 49,5 x 14 mm boyutlarında ve 78 g ağırlığında. Üründe toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığı gösteren IP54 sertifikası bulunuyor.

Telefonda bir adet QVGA arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise herhangi bir selfie sensörü tercih edilmemiş. Bunun dışında USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olabilen, 18 günlük bekleme süresi ve 14 saatlik konuşma süresi sunan 1.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

Kutudan çıkar çıkmaz RTOS işletim sistemini çalıştıran modelde 4 MB RAM'in yanı sıra 4 MB dahili depolama alanı ve 32 GB'a kadar microSD karşımıza çıkıyor. 2G destekli olan bu cihazın fiyatı sadece 14 dolar.

HMD 105 ise biraz daha düşük özelliklerle geliyor. Örneğin bu modelde herhangi bir kamera yer verilmiyor. Aynı zamanda HMD 110'a benzer şekilde 2 inç QQVGA ekran, 3,5 mm kulaklık jakı, USB-C bağlantı noktası ve 1.000 mAh pille kullanıcıların karşısına çıkıyor. 4 MB RAM, 4 MB dahili depolama alanı ve 32 GB'a kadar microSD desteği yine cihazda bulunuyor. Telefonun fiyatı ise 12 dolar olarak duyuruldu.