HMD'nin 50 MP Ön Kameralı Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

Akıllı telefon kullanıcılarının tüm dikkatini üzerinde toplayacak bir telefon geliyor. HMD Ace 5G'nin özellikleri ile görselleri sızdırıldı. Bununla birlikte cihazın nasıl bir donanıma sahip olacağı ve nasıl görüneceği ortaya çıktı. Telefon, günlük kullanımlardan oyun oynamaya kadar birçok yönden beklentinizi karşılayacak.

HMD Ace 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.67 inç p-OLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6.67 inç p-OLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm)

Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 33W hızlı şarj

33W hızlı şarj Dayanıklılık: IP65 sertifikası (toz ve suya dayanıklılık)

IP65 sertifikası (toz ve suya dayanıklılık) Ek Özellikler: Parmak izi tarayıcısı ve yan tarafta işlev atanabilir tuş

Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Ace 5G, 6,67 inç büyüklüğündeki p-OLED ekranda FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran boyutu, video izlemek gibi aktiviteler için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde kaydırma hareketi yaparken, oyun oynarken vb. daha akıcı bir hissiyat elde edebileceksiniz.

Cihaz, gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan HMD Vibe 5G'de Unisoc T760 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası olacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Bu özellikler, hareket hâlinde bile iyi fotoğraflar çekmenize imkân tanıyacak. Ayrıca manzara fotoğrafları çekiyorsanız size büyük faydası dokunacak.

8 GB RAM seçeneği ile gelmesi beklenen HMD Ace 5G, 256 GB depolama alanı sunacak. Bunların haricinde bir seçenek sunulmayacağı belirtiliyor ancak bu özelliklerle dahi uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırmak mümkün olacak. Depolama alanı da çoğu kullanıcı için yeterli görünüyor. Pek çok fotoğraf, video, uygulama ve oyunu rahatlıkla cihazınızda tutabilirsiniz.

Telefon, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Ayrıca IP65 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Sol tarafta ise işlev atayabileceğiniz bir tuş ile parmak izi tarayıcısı bulunacak. Bunlara ek olarak telefonun 3 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi sunacağını da belirtelim.

HMD Ace 5G'nin fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor fakat MWC 2026'da duyurulması muhtemel görünüyor. O gün geldiğinde telefon, kullanıcıları beyaz, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşılayacak.