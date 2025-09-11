50 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırtıyor

HMD, günlük kullanımlar için uygun bütçe dostu akıllı telefonu Vibe 5G'yi tanıttı. 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5000 mAh batarya kapasitesi dâhil birçok özelliğiyle dikkat çeken Vibe 5G, giriş seviyesi akıllı telefon arayanlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

HMD Vibe 5G Özellikleri

Ekran: 6,67 inç IPS LCD, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı.

8,65 mm. Kutu İçeriği: Telefonun yanı sıra şarj cihazı, USB Type-C kablo.

6,67 inç büyüklüğündeki HMD Vibe 5G, IPS LCD ekranda 720 x 1604 piksel piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da standart 60Hz'e göre daha akıcı bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor. Menüler arasında gezinmekten tutun da web sayfasına göz atmaya kadar herhangi bir eylemde etkisi daha belirgin şekilde hissedilebilir.

Telefon, 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T760 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemcide 4 adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve 4 adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdek yer alıyor. HMD'nin daha gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefonu HMD Bold ise Unisoc T7200 işlemcisini kullanıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve bir LED flaş bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Profesyonel fotoğrafçılık ile ilgilenmiyorsanız, sadece gün içinde birkaç önemli anınızı sosyal medyada paylaşmak istiyorsanız bu özellikler ihtiyacınızı karşılayabilir.

Android 15 işletim sistemi ile gelen telefon, 4 GB LPDDR4x RAM sunuyor. Depolama tarafında da 128 GB depolama seçeneği mevcut. Cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Çok kaynak gerektiren uygulama veya oyun çalıştırılmadığı sürece şarj uzun bir süre gider. 128 GB depolama alanı ise mcroSD ile 256 GB'a kadar arttırabilir.

HMD Vibe 5G, çift SIM, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor. Yan tarafta yer alan güç tuşunda ise bir parmak izi sensörü bulunuyor. Bunun yanı sıra yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğine de sahip. HMD'nin sunduğu bu cihaz, kutudan şarj cihazı, USB Type-C kablo ile birlikte çıkıyor.

HMD Vibe 5G Fiyatı

190 gram ağırlığında ve 8,65 mm kalınlığında olan telefon, 8.999 rupi (4 bin 199 TL) fiyat etiketine sahip. Sosyal medya platformları ve çeşitli web sitelerinde gezinme, mesajlaşma gibi günlük kullanımlar için uygun cihaz, Hindistan'da piyasaya sürüldü. Şık bir tasarıma sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.