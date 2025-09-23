Motorola'dan iPhone Air'e Rakip Geliyor! Tasarımı Belli Oldu

Motorola'nın üzerinde çalıştığı yeni telefon ortaya çıktı. Edge 70 olarak isimlendirilen telefonun bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsele göre Motorola'nın şık tasarımlı yeni telefonu ayrıca çok ince bir gövdeye sahip olacak.

Motorola Edge 70'in Tasarımı Ortaya Çıktı

Aşırı ince telefonların sayısı artmaya devam ediyor. 2025 yılının mayıs ayında yalnızca 5,8 mm kalınlığındaki Samsung Galaxy S25 Edge, 2025 yılının eylül ayında ise sadece 5,6 mm kalınlığındaki iPhone Air tanıtılmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntüye göre çok ince telefonların arasına Edge 70 de katılmaya hazırlanıyor.

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Motorola Edge 70'in 7 mm'den daha ince bir gövdeye sahip olacağı iddia edildi. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan Motorola Edge 60'ın 7,9 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Ayrıca Edge 70'in arka kamera tasarımı, önceki modele benziyor.

Yeni telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve LED flaş yer alacak. Bu kameraların çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Edge 60'da 50 megapiksel ana kamera, 10 megapiksel telefotot kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Edge 70'in sağ kısmında ses ve güç butonları konumlanacak. Telefonda ayrıca bir yapay zeka butonunun yer alması bekleniyor. Bu tuş, telefondaki yapay zeka özelliklerine hızlıca erişilebilmesine imkân tanıyacak. Böylece genel telefon kullanım deneyimi üst seviyeye taşınacak.

Serinin yeni modeli 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Telefon ayrıca 6,6 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip bir ekran ile gelebilir. Edge 70'in ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi mevcut değil.