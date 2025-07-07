3 Bin 730 TL'lik Telefonun Özellikleri Sızdırıldı! 6 GB RAM ve Dahası

Geçtiğimiz yılın nisan ayında HMD Pulse serisini duyuran HMD, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. HMD Bold isimli telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok ucuza iddialı donanım sunacak.

HMD Bold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip HMD Bold, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, mavi ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek.

Telefon gücünü Unisoc T7200 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.6 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

HMD Bold 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafinda ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

HMD Bold'un Tahmini Türkiye Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB depolama: 7.999 Hindistan rupisi (3.730 TL)

7.999 Hindistan rupisi (3.730 TL) 6 GB RAM + 256 GB depolama: 9.999 Hindistan rupisi (4.661 TL)

HMD Bold için 7999 Hindistan rupisi (93 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 3 bin 730 bin TL, vergili fiyatı ise 7 bin 600 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

HMD Bold Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Bold'un 2025 yılının dördüncü çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi.