120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! 64 MP Kamera ve Dahası

HMD, Crest 2 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Crest 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemci yer alacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

HMD Crest 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 2 MP yardımcı lens

64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 2 MP yardımcı lens İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W İşletim Sistemi: Android 16

HMD Crest 2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Super AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. HMD Crest'te ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve OLED ekran tercih edilmişti.

HMD Crest 2 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için düşük ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. HMD Crest'te ise Unisoc T760 işlemcisi tercih edilmişti. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide sekiz çekirdek mevcut.

HMD Crest 2 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Crest 2 Pro'nun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. HMD Crest'te ise 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

HMD Crest 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Crest 2 Pro'nun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. OLED ekran ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikaktleri üzerinde toplayan HMD Crest, 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

HMD Crest 2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Crest 2 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Crest 2 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD Crest 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Crest için 154 dolar (6.849 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Crest 2 Pro'nun Crest'ten daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 170 dolar (7.560 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 14 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belritelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda HMD Crest 2 Pro'nun kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.

Şu anda kullandığımda telefonda Super AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bu arada telefonun 64 megapiksel ana kamerası ve 50 megapiksel ön kamerası sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecektir.