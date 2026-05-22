Life Is Strange Dizisi Geliyor! Oyuncu Kadrosu Netleşti

Life Is Strange'in dizi uyarlaması, ilk duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyor. Daha önce bazı oyuncuları açıklığa kavuşan dizi ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İlk olarak Eylül 2025'te duyurulan yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı ortaya çıktı.

Life Is Strange Dizisinde Hangi Oyuncular Olacak?

Hatırlayacak olursanız Life Is Strange'in ana karakteri Max'i canlandıracak olan kişinin Tatum Grace Hopkins, onun çocukluk arkadaşı Chloe'nin ise Maisy Stella tarafından canlandırılacağı açıklığa kavuşmuştu. Şimdi de bu oyunculara Tom Cullen, Leisha Hailey, Owen Teague ve Raul Castillo'nun da katılacağı öğrenildi.

Bu oyuncuları daha önce hiç duymamış olan kişiler için kısaca geçmiş projelerinden bahsetmekte fayda var. Hopkins, 2024 yapımı Meek'te rol aldı. Sekizinci sınıf öğrencisi olan bir kızın karıştığı olay sonrasında başına gelen beklenmedik olayları merkezine alan yapım, 7,3 IMDb puanına sahip.

2003 doğumlu Maisy Stella'nın hem oyunculuk hem şarkıcılık geçmişi bulunuyor. Daha önce 7,7 IMDb puanına sahip Nashville isimli dizide yer aldı. Ayrıca We Are Savvyy, The Man I Love, Poetic License gibi yapımlarda da önemli bir rolü oldu. Diğer yandan Tom Cullen ise 7,2 IMDb puanına sahip Trespasses, 7,4 IMDb puanına sahip The Gold isimli dizide rol aldı. Bunun haricinde daha birçok dizi ve filmde önemli karakterlere hayat verdi.

Leisha Hailey The L World: Generation Q, Dead Ant, Strangers gibi yapımlarda yer alırken Owen TeagueOwen Teague Task, Griffin in Summer, Eileen, Life Rendered ve daha birçok projede bulundu. Öte yandan Raul Castillo da The Hand That Rocks the Cradle, A Bird Came Down, Barron's Cove ve Push'ta oynadı.

Life Is Strange'in Konusu Ne Olacak?

Life Is Strange, çocukluk arkadaşı Chloe'nin hayatını kurtarmaya çalışırken zamanı geri alma yeteneğine sahip olduğunu öğrenin Max isimli bir fotoğrafçılık öğrencisine odaklanıyor. Max, yeni yeteneğini keşfetmeye odaklanırken iki arkadaş okuldan başka bir öğrencinin gizemli bir şekilde ortaya kaybolması ile kendini beklenmedik bir durumun içinde buluyor.

Life Is Strange Nerede Yayınlanacak?

Life Is Strange, Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Tahmin edilebileceği üzere projenin arkasında Amazon MGM Studios bulunuyor. Bu da dizinin sadece Prime Video üzerinden izlenebileceği, en azından ilk başta diğer dijital yayın platformlarına gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor. Tabii, bunun önemli bir avantajı da bulunuyor. Prime Video şu an Türkiye'de mevcut ve 30 günlük deneme üyelik sayesinde hiçbir ücret ödemeden kullanılabiliyor. Yani dizi yayınlandıktan sonra bir deneme üyelik başlatarak Life Is Strange'i seyretmenin keyfini çıkarabileceksiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre Life Is Strange'in zaten çok güçlü bir sinematik anlatısı bulunuyor. O yüzden bunu bir dizi projesine dönüştürmek çok da zor olmayacaktır. Tabii, dizide showrunner yani hikâyenin gidişatına ilişkin son kararı veren ismin Charlie Covell olduğunu görmek de diziye bakış açımın olumlu olması üzerinde önemli rol oynuyor. Bu arada senaryonun WandaVision ve Locke & Key gibi yapımlarla bilinen Mackenzie Dohr tarafından kaleme alındığını da not düşeyim. Bu iki isim, bana çok büyük ses getirecek projenin yolda olduğunu düşündürüyor. Benim gibi düşünenler, diziyi yayınlanır yayınlanmaz seyretmek isteyecektir.