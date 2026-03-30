Realme'nin 6 GB RAM'li Ucuz Telefonu Yolda! Renkleri Ortaya Çıktı

Realme, yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Narzo 100 Lite olarak adlandırılan yeni modelin geçtiğimiz günlerde en çok merak edilen özellikleri sızdırıldı ancak renk seçenekleri belirsizliğini korumaya devam ediyordu. Son sızıntı ile birlikte söz konusu ayrıntılar da açıklığa kavuştu.

Realme Narzo 100 Lite'ın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Realme Narzo 100 Lite, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Narzo 90 serisi her ne kadar Lite sürümü içermiyor fakat ondan bir önceki model olan Narzo 80 Lite, altın ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Realme Narzo 100 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Narzo 100 Lite'ın 10.000 rupi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bu da güncel kurla 4 bin 713 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulursa hâlinde vergiler ve diğer ek maliyetlerin de hesaba katılmasıyla başlangıç fiyatı 9 bin TL'yi bulabilir.

Realme Narzo 100 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Narzo 100 Lite'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz resmî açıklama yapılmadı fakat şu an Türkiye'de Realme'nin pek çok modeli olsa da Narzo 80 Lite mevcut değil. O yüzden yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Elbette ki planlarda değişiklik olursa Narzo 100 Lite Türkiye'de de satışa sunulabilir.

Realme Narzo 100 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Narzo 100 Lite'ın 2026 yılının Haziran ya da Temmuz ayında tanıtılacağı öngörülüyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun eksik olan bütün özellikleri açıklığa kavuşacak. Öte yandan ne kadar fiyata sahip olacağı, tasarımı ve renk seçenekleri de netlik kazanacak. Narzo 80 Lite'ın da geçen yılın Haziran ayında tanıtıldığını belirtelim.

Realme Narzo 100 Lite'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya Kapasitesi: 6000 mAh veya üzeri

Realme Narzo 100 Lite'ın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefon, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekran gibi derin siyahlar elde etmeseniz de yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimine sahip olacaksınız. Narzo 80 Lite ise 6,67 inçlik IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı ile piyasaya sürülmüştü. Yani iki model arasında ekran bakımından pek büyük fark olmayacağı söylenebilir.

Realme Narzo 100 Lite Kaç GB RAM ve Depolama Sunacak?

Cihaz, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerini göreceğiz. Bulut depolama hizmetlerini kullanma alışkanlığınız yoksa ve cihazınızda çok fazla dosya barındırıyorsanız 128 GB'lık seçenek sizi bir noktaya kadar götürebilir ama daha sonra ekstra depolama alanına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Realme Narzo 100 Lite Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Markanın bir sonraki Lite modeli, 6.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bu, özellikle gün içinde sadece sosyal medya uygulamalarına göz atanlar açısından önemli bir avantaj anlamına geliyor. Bu ideal batarya kapasitesi sayesinde cihazınızı çok sık bir şekilde şarj etmenize gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse 80 Lite da 6.000 mAh batarya ile sunulmuştu.

Editörün Yorumu

Realme Narzo 100 Lite'ın özellikle ucuz akıllı telefon arayanlar için ideal model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve ideal batarya kapasitesi mevcut. Henüz işlemcisi belli değil ancak Narzo 80 Lite, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı sorunsuz oynamak için yeterli performans sunan bir işlemci ile karşımızı çıkmıştı. Narzo 100 Lite'ın da benzer performans sunan bir işlemci ile geleceğini düşünüyorum. Özellikle benim gibi telefonda çok sık oyun oynamayanlar için yeterli olacaktır.