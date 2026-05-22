OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! AMOLED Ekranı Var

OPPO, Find X10 Ultra isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile bilrikte Find X10 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

OPPO Find X10 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü bir işlemci Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X10 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu sensörün 1/1.12 veya 1/1.28 inç büyüklüğünde olacağı iddia edildi. 1/1.12 inç büyüklüğündeki sensör, diğerine kıyasla daha fazla ışık alabilecek. Böylece daha kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabildiğini belirtelim. Bu arada serinin bir önceki modeli Find X9 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO Find X10 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Find X9 Ultra'da 6,82 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OPPO Find X10 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X10 Ultra'da sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. Find X9 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Fİkir vermsei açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecektir. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Find X10 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Ultra'nın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X9 Ultra, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find N5, A6 Pro ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X10 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Ultra için 1.778 dolar (81.324 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Find X10 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 1800 dolar (82.330 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 167 bin TL civarında olabilir.

OPPO'nun Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Edtiörün Yorumu

OPPO Find X10 Ultra'nın kamera özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Bu arada cihazın çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra çok canlı renklere sahip olan AMOLED'in telefon kullanımını daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim.