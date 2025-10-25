HMD Fusion 2 Geliyor: İşte Beklenilen Özellikler!

Nokia'yı akıllı telefon sektörüne yeniden kazandırmasıyla tanınan HMD, geçtiğimiz Eylül ayında HMD Fusion modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Devam modelinin yani Fusion 2'nin ne zaman tanıtacağı henüz açıklanmazken, bir X hesabı Fusion 2'nin bazı özelliklerini paylaştı.

HMD Fusion 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Qualcomm'un kısa süre önce duyurusunu gerçekleştirdiği Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden güç alması beklenen HMD Fusion 2'nin ekranı 6.58 inç büyüklüğünde olacak. 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan ekranın paneli OLED olacak.

Arka tarafta 108 Megapiksel çözünürlüğündeki OIS desteğine sahip ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. NFC, Bluetooth 5.3, çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi, IP65 sertifikası ve POGO Pin 2.0 cihazın diğer özellikleri arasında yer alacak.

HMD, Fusion 2 ile birlikte Smart Outfits Gen 2 adlı yeni donanımları kullanıcılara sunacak. Bunlar arasında ayaklı Casual Outfits, Kablosuz Şarj Outfit, Dayanıklı Outfit, Oyun Outfit, Kamera Tutacağı Outfit, Gösterişli Outfit, Hoparlör Outfit, QR ve Barkod Tarayıcı Outfit ve Akıllı Projektör Outfit yer alacak.

Bilgileri paylaşan kaynak, yeni donanımların önceki nesil donanımlarla uyumlu olmadığını iddia ediyor.