Türkiye'de Tuşlu Telefon Satışları Arttı! İşte Sebebi

Türkiye'de tuşlu telefon satışları son zamanların en üst noktasında. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'nın kısmi telefon izinlerinden dolayı askere giden vatandaşlar tarafından tercih edilen tuşlu modeller, bazı kullanıcılar tarafında da ucuz olduğu için tercih ediliyor.

Türkiye'de tuşlu telefon satışları neden yükseldi?

Sözcü'nün yaptığı habere göre, ülkemizde son zamanların en çok tuşlu telefon satılan dönemi yaşanıyor. Bunun sebebinin arkasında ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından getirilen yeni askerlik şartları yatıyor. Askerlik süreci boyunca özel telefonlara kısmi izin verilmesiyle, askere giden vatandaşlar da çareyi tuşlu telefonlarda buluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca son zamanlarda stok bulmakta zorlandıklarını belirterek, "İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK’nın askerlik yapanlar için tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı." ifadelerini kullandı.

Tuşlu telefon fiyatlarının 100 liradan başlayıp 200 ila 300 liraya çıkmasından dolayı tercih edildiğini dile getiren Atmaca, "Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100-200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar." dedi.

Ayrıca pek çok vatandaşın tekrardan tuşlu telefonlara yönelmesinin farklı sebepleri bulunuyor. Kimisi daha ucuz olmasına kimisi ise daha dayanıklı olmasına dikkat çekiyor. Günümüzde hala tuşlu telefon kullandığını belirten Serdar Bahri "Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor. Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım." şeklinde konuştu.

2020'nin en çok satan akıllı telefonları neydi?

2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu. Omdia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda listenin ilk sırasında iPhone 11 modelinin yer aldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 11 modelini ortalama 754 dolar fiyat etiketi ile sattı. Paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz yıl toplamda 64,8 milyon adet iPhone 11 satıldı.

Listenin ikinci sırasında iPhone SE (2020) modeli bulunuyor. Ortalama 451 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone SE, dünya genelinde toplamda 24,2 milyon adet satıldı.