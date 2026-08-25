Kazanma İhtimaliniz 5 Milyonda 1: Sizi Çileden Çıkaracak Oyun Geliyor

Bir geliştirici, yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı oyunundan kısa bir video paylaştı. "Samanlıkta iğne aramak" deyimini oyuna çeviren geliştirici, oyunculara beş milyon saman parçası arasına gizlenmiş tek bir iğneyi bulma hedefi veriyor. Şimdiye kadar alışagelmiş birçok oyundan farklı bir konseptte olan bu yapım, şimdiden konuşulmaya başlandı.

Samanlıkta İğne Arama Oyununda Amaç Ne Olacak?

Gelişirici Nas (X / eski adıyla Twitter'da NasNakarus) tarafından paylaşılan kısa tanıtım videosuna göre samanlıkta iğne arama oyununda çok basit bir amacımız olacak. 5 milyon parçadan oluşan saman yığının içinde tek bir iğneyi bulacağız. Kulağa çok basit geliyor, değil mi? Ama bu samanların birden içine dalıp dağıtmanız mümkün değil. Her saman parçasını tek tek seçip içini kontrol etmeniz gerekecek.

i made a game where you literally have to find a needle in a haystack



the catch is there are 5,000,000 pieces of hay and only 1 needle pic.twitter.com/q2TehY53iJ — Nas (@NasNakarus) August 22, 2026

Fikir basit olsa da oyunun kendisi oldukça zorlayıcı bi deneyim sunacak. Tek bir oturuşta oyunu bitirme ihtimaliniz son derece düşük. İlk denemede iğneyi bulmak için 5 milyon farklı parçadan doğru olanı seçmeniz şart. Şimdiye kadar oynadığınız Valorant, Counter-Strike 2 ve benzeri rekabetçi oyunlarda reflekslerinizi inanılmaz seviyede geliştirmiş olabilirsiniz ama bu oyunda hiçbir önemi yok. Ağır ağır hareket etseniz de aceleci davransanız da sonuç pek değişmeyecek.

5 Milyonda 1 İhtimali Oyunu Ne Kadar Zorlaştırır?

5 milyonda 1 ihtimali, oyunu bitirmek için gerçekten çok uzun bir zaman harcayacak kadar zorlaşacağı anlamına geliyor. Rastgele bir parça seçtiğinizde onun doğru parça çıkma olasılığı aşırı düşük. Tabii, geliştirici oyunun sadece rastgele seçimlerden ibaret olmasını planlamıyor. İleride arama sürecini kolaylaştıracak bazı araçlar eklenmesi muhtemel. Örneğin kürek yardımıyla samanları daha hızlı temizlemek mümkün olabilir.

Zaten bu fikri oyuncuların kendisi önerdi. Nas da bu tür araçların planları arasında olduğunu ifade etti. Eğer ilerleyen dönemde bu tür araçlar da oyuna eklenirse başarı sadece şansa bağlı olarak kalmayabilir. Doğru araçları kullanarak arama sürecini epey düşürmek mümkün olabilir. Aynı anda daha fazla saman parçasını kaldırılabilir ve iğne de daha kolay bulunabilir.

Samanlıkta İğne Bulma Oyunu Arkadaşlarla Oynanabilecek mi?

Bilindiği üzere artık indie yani bağımsız yapımlar, AAA oyunlarla rekabet edecek seviyede. Bir oyun sevildikten sonra ondan kolay kolay vazgeçilemiyor. Ama bunlar daha çok çevrim içi oyunlar için geçerli. Yani tek kişilik oyunlar pek de popüler olmuyor. Oyuncular da haklı olarak geliştiriciye bu oyunda çevrim içi oynama desteğinin bulunup bulunmayacağına dair soru yöneltti.

Geliştirici, verdiği cevaba bakılırsa bu fikre çok uzak değil. Ama şu anki süreçte arkadaşlarla birlikte oynamaya odaklanmış gibi görünmüyor. Belki de oyun piyasaya sürüldükten sonra yavaş yavaş ilgi görmeye başladıktan sonra ek bir güncelleme yayınlayarak çok oyunculu modu devreye alacaktır.

Samanlıkta İğne Bulma Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Geliştirici, oyunun Steam sayfasını yakında etkinleştirmeyi planlıyor ama çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Nas, şu anda oyun üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Büyük bir olasılıkla oyunculardan da gelen talepleri değerlendirerek eksiksiz bir şekilde piyasaya sürecektir.

Editörün Yorumu

Geliştiricinin paylaşımı, X'te 49,2 milyon görüntüleme almış. Gelen yorumlar da epey olumlu görünüyor. Henüz geliştirilme aşamasında olmasına rağmen inanılmaz bir ilgi ile karşı karşıya. Açıkçası co-op oynanış desteği de eklerse piyasaya sürüldükten sonra en az birkaç hafta boyunca en çok indirilen oyunlar arasında üst sıralarda konumlanacağını düşünüyorum. Meccha Chameleon örneğinde olduğu gibi bu oyunun da küresel çaptaki yayıncılardan ilgi görmesi hâlinde epey uzun bir süre boyunca konuşulup oynanacağını söyleyebilirim.