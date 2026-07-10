HMD'den 144Hz Ekranlı ve 108 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

2024'te tanıtılan HMD Skyline'ın devam modeliyle ilgili nihayet yeni gelişmeler yaşanıyor. Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce HMD Skyline 2'nin tasarımını ve bazı teknik özelliklerini sızdırdı. Peki HMD Skyline 2 kullanıcılara tam olarak neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

HMD Skyline 2 Nasıl Görünecek?

HMD Skyline 2, mavi, siyah ve sarı renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın tasarımına baktığımızda sol üst köşede kare formunda bir kamera kurulumunun olduğunu görüyoruz. Bu modülde iki büyük ve bir küçük kameranın yanı sıra bir adet LED flaş yer alıyor. Önde ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran bulunuyor.

HMD Skyline 2'nin genel tasarım çizgisi bir önceki nesille fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Yani akıllı telefonun en azından tasarım tarafında devasa bir yenilik sunmayacağını söylemek mümkün. Tabii bunları szıntılardan ibaret olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını da belirtelim.

HMD Skyline 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Paneli: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Maksimum Parlaklık: 2000 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 256 GB (Artırılabilir)

Kablolu Şarj Hızı: 40W

Arka Ana Kamera: 108 MP

Arka Telefoto Kamera: 50 MP

Arka Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

HMD Skyline 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD Skyline 2'nin 144Hz yenileme hızı ve 2.000 nit parlaklık sunan OLED bir ekranla geleceği söyleniyor. Şu an için ekran boyutu ve çözünürlüğüyle ilgili bir detay ise paylaşılmadı. Burada selefinin 6,55 inç boyutunda, 144Hz tazeleme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekrana sahip olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda yeni modelde de benzer boyut ve çözünürlük mevcut olabilir.

144Hz yenileme hızları 120Hz'e göre çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. OLED ekranı ise siyah renkleri gerçeğe en yakın tonlarda gösterebiliyor. Benzer şekilde diğer renkleri de canlı bir şekilde görebiliyorsunuz.

HMD Skyline 2'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Halihazırda Redmi Note 15 Pro Plus ve POCO M8 Pro 5G gibi modellere de güç veren işlemci Genshin Impact'i 40-50 FPS arasında çalıştırabiliyor. Yani oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

HMD Skyline 2'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 108 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto sensörü mevcut olacak. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. HMD Skyline'da ise 108 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 13 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine yer verilmişti. Yeni model, ultra geniş açı performansında daha başarılı olacak gibi görünüyor.

HMD Skyline 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Skyline 2'nin tanıtım tarihiyle ilgili şu ana dek bir açıklama gelmedi. Ancak son dönemde cihazla ilgili sızıntıların artması nedeniyle tanıtımın çok yakında yapılacağını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere HMD Skyline Temmuz 2024'te tanıtılmıştı. Yeni model de bu ay veya en geç ağustos ayında raflardaki yerini alabilir.

Öte yandan ülkemizde HMD modellerini çok fazla göremiyoruz. HMD Skyline da benzer şekilde Türkiye'de satılmıyor. HMD Skyline 2'nin de bu doğrultuda Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

HMD Skyline 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Skyline ilk tanıtıldığında 570 dolar (26.780 TL) civarında bir fiyatla satışa sunulmuştu. Bu kapsamda HMD Skyline 2'nin 590 dolarlık (27.720 TL) bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 56.435 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

HMD Skyline 2'nin teknik özellikleri beni çok fazla tatmin etmedi. Sızdırılan özelliklerine baktığımda sadece işlemci ve kamera tarafında ufak değişikliklerin olduğunu görüyorum. Bir de selefi iki yıl önce çıkmıştı. Hani yıllık periyotlarla yenilenen bir seri olsa, bu minimal değişiklikleri anlayabilirdim.