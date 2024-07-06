HMD View Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı!

Nokia'yı tekrar ayağa kaldırdıktan sonra kendi markasını taşıyan telefonları piyasaya sürmeye başlayan HMD model sayısını hızla artırmak istiyor. Son dönemde eski Lumia'ları akıllara getiren HMD Skyline hakkında çok fazla sızıntı karşımıza çıkıyor. Birçok kaynakta Skyline modelinin Galaxy S24 Ultra ile benzer bir boyutta olacağı belirtiliyor fakat bu haberde konumuz farklı: HMD View

HMD View Özellikleri Nasıl Olacak?

Özellikleri ve tasarımı sızdırılan HMD View, Full HD+ çözünürlük sunan bir OLED ekrana sahip olacak. Ekran boyutu şu anda bilinmezken 8 GB RAM'li telefonun, 4700 mAh'lık bir bataryadan beslenmesini bekliyoruz.

İşlemci tarafında ise geçtiğimiz günlerde sizleri uyardığımız Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3'ü göreceğiz. Bu işlemci konusunda uyarmamızın nedeni birkaç yıl önce piyasaya sürülen Snapdragon 695'in neredeyse birebir aynısı olması yani Çinli telefon üreticilerinde sıkça gördüğümüz yeniden markalama stratejisi.

Yeni bir işlemci olmasa da orta segmentte birçok kullanıcıyı tatmin edebilecek bir performans ve 5G desteği sunabilecek. Meteor Black, Ice ve Velvet olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen HMD View modelinin ne zaman tanıtılacağı şu anda bilinmiyor.