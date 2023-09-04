Harry Potter Fanlarına Müjde: Hogwarts Legacy 2 İddiası!

Bu yıl çıkışıyla milyonlar tarafından oynanan ve olumlu eleştiriler alan Hogwarts Legacy ile ilgili yeni bir iddia, serinin devam oyununun Avalanche Software tarafından geliştirilmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Haber Twitter kullanıcısı @MyTimeToShineH tarafından "Kaynaklar Hogwarts Legacy'nin devam oyununun yolda olduğunu doğruladı." ifadeleriyle paylaşıldı. Kabul etmek gerekir ki bu iddia, Hogwarts Legacy'nin olağanüstü lansmanı ve 2023'ün şu ana kadar en çok satan oyunlarından biri hâline gelmesinin ardından pek de şaşırtıcı değil.

Hogwarts Legacy 2 Geliştirme Sürecinde

Oyun, 10 Şubat'taki lansmanından sonraki iki hafta içinde 12 milyondan fazla kopya sattı ve 850 milyon dolar küresel satış geliri elde etti. Oyun, Mayıs 2023'e kadar yalnızca mevcut nesil ve PC'de 1 milyar doların üzerinde küresel gelir elde etmeyi başardı.

Tüm bunlar ve oyunun başarısı göz önüne alındığında devam oyununun gelmemesi için elbette pek de bir neden yok. Bu nedenle hâlâ durum iddialardan ibaret olsa da serinin severleri yeni oyun için beklemeye başlayabilirler.

Peki siz Hogwarts Legacy'i oynadınız mı? Devam oyununun gelmesini istiyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.