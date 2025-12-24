Hogwarts Legacy 2 İçin Beklenmedik İddia!

2023’ün başında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy, kısa sürede dünyanın en çok satan oyunları arasına girdi. Geliştirici Avalanche Software ise bu başarı sayesinde ciddi bir gelir elde etti. Üstelik görünüşe göre kazancını daha da artırmayı hedefliyor. Bunun için gözünü devam oyununa dikmiş durumda.

Son dönemlerde şirketin Hogwarts Legacy 2 üzerinde çalıştığına dair iddialar ortada dönüyor. Merakla beklenen devam oyunuyla ilgili bilgiler şu an için sınırlı olsa da gelen son bilgiler, yapımın oyunculara çevrim içi çok oyunculu bir deneyim sunmaya hazırlandığını gösteriyor. İşte detaylar...

Hogwarts Legacy 2, Çevrim İçi Çok Oyunculu Deneyimi Sunacak

Yapımın geliştiricisi Avalanche Studios, kısa süre önce kıdemli yazılım mühendisi pozisyonu için bir iş ilanı yayınladı. İlanda işe alınacak kişinin “gişe rekorları kıran açık dünya aksiyon RPG’si Hogwarts Legacy’nin arkasındaki ekibe” katılacağı belirtiliyor. İş tanımında ise geliştiricinin bir çevrim içi çok oyunculu RPG üzerinde çalışacağı ifade ediliyor.

Ayrıca yazılımcının oyuncu verilerinin kalıcılığı, eşleştirme (matchmaking), lobiler ve sunucu altyapısı dahil olmak üzere ölçeklenebilir ve güvenli arka uç servislerini tasarlamak, uygulamak ve sürdürmekten sorumlu olacağı bilgisi mevcut. Tüm bu bilgiler ise şirketin çevrim içi oynanabilen bir oyun üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu yapımın Hogwarts Legacy 2 olup olmadığı kesin olarak bilinmese de beklentiler bu yönde.

En çok satanlar arasında yer alan Hogwarts Legacy, 2025’in başında resmi mod desteğine kavuşmuştu. Bu sayede oyuncular yeni karakterler, kostümler, görevler ve haritalar ekleyebiliyor, böylelikle oyun içeriğini artırabiliyor. Avalanche Software’ın Hogwarts Legacy 2’de bu desteği sunup sunmayacağıysa merak konusu. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.