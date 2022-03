Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi Yakında Duyurulabilir!

Sızıntılarıyla ünlü olan Twitter kullanıcısı @AccNGT, Hogwarts Legacy'nin Mart ayındaki PlayStation State of Play etkinliğine dahil edileceğini öne sürüyor. Daha önce Quantic Dream'in Star Wars Eclipse'i ile ilgili ayrıntıları sızdıran Tom Henderson'ın başlattığı bir spekülasyon dizisinin parçası olarak, NGT devreye girdi ve iddianın gerçekliği iyice kızışmış oldu. İşte detaylar!

Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi

Henderson'ın ileti dizisine yanıt olarak, sızıntı yapan @Shpeshal_Nick, Mart ayındaki PlayStation State of Play'in "iddialı" olacağı yorumunu yaptı. Elbette bu, “iddialı” gösterinin neleri içerebileceğine dair spekülasyonlara dönüştü. NGT daha sonra Shpeshal'ın yorumunu bir değnek emojisi ile retweetledi ve merakla beklenen oyun için daha fazla spekülasyonu ateşlemiş oldu. Son zamanlarda, NGT, Hogwarts Legacy ile ilgili söylentilerin ayrıntılarını sızdırarak dkkatleri üzerine çekiyordu ve olası bir çıkış tarihini de geçtimiz aylar bizlerle paylaşmıştı.

NGT oyunun Eylül 2022'de çıkış yapacağına inanıyor. Eğer tarih gerçekse bu, resmi ayrıntıların ortaya çıkması ve tatil öncesi bir çıkış için Mart State of Play'i harika bir seçim yapıyor. Belirtmeden geçmeyelim, Kimse Mart ayında gerçekleşecek olan State of Play etkinliğinde Hogwarts Legacy'in olacağını açık bir şekilde iddia etmedi. Bu noktada, elimizde bulunan tek kaynak bir sürü yaygaraya neden olan bir değnek emojisinden ibaret. Göndermenin gerçekliğini State of Play etkinliğinde herkes gibi görüyor olacağız.

İlk olarak Harry Potter kitaplarında geçen Hogwarts dünyasına gideceğimiz Hogwarts Legacy, Warner Bros. Interactive Entertainment ve geliştiriciler Avalanche Software ve Portkey Games tarafından 2020 yılının sonlarına doğru düzenlenen PlayStation 5 etkinliği sırasında duyurulmuştu. Hikayeye göre büyücülük dünyasını yok olma tehdidi ile karşı karşıya bırakacak eski bir sırrın anahtarını taşıyan bir öğrenci karakteri yöneteceğiz.

Eski bir büyüyü algılama ve üzerinde ustalaşmak gibi alışılmışın dışında bir yeteneğiniz olacak ve bu bağlamda da büyücülük dünyasının güvenliği için sırrı korumak veya daha kötü bir büyünün esiri olma arasındaki kararı verecek olan da siz olacaksınız. Hem tanıdık hem de yeni mekanları keşfe çıkacağınız macerada, fantastik yaratıklar ile karşılaşacak, karakterinizi özelleştirip de iksirler üretecek, büyüler üzerinde ustalaşacak, yeteneklerinizi geliştirecek ve olmayı istediğiniz büyücüye dönüşeceksiniz.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun bu yıl çıkışını herhangi bir erteleme almazsa gerçekleştirmiş olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.