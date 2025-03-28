Hogwarts Legacy'den Harry Potter Hayranlarını Üzecek Haber

Harry Potter evreninde geçen 2023'ün en büyük sürprizlerinden biri olan Hogwarts Legacy için planlanan büyük DLC iptal edildi. Peki şirketin son yıllardaki en büyük başarılarından biri olmasına rağmen bu ek paket neden iptal edildi? İşte detaylar!

Warner Bros. Games Hogwarts Legacy DLC'sini İptal Etti

Warner Bros. Games, finansal sıkıntılar nedeniyle Hogwarts Legacy için planlanan DLC'yi rafa kaldırdı. Söz konusu ek paketin bu yıl içerisinde çıkacak "Definitive Edition ile piyasaya sürülmesi ve oyuna pek çok yeni içerik kazandırması bekleniyordu. Ancak proje sessizce iptal edildi.

Yine de sızıntılar iptal gerçekesinin ardında stüdyonun yaşadığı finansal sıkıntılardan fazlası olduğunu iddia ediyor. Buna göre Hogwarts Legacy DLC'si zaten kullanıcıları pek de memnun edecek içerik çeşitliliği sunmayacaktı. Bu durumun oyunun başarısına gölge düşürmesinden endişelenen stüdyonun bu nedenle iptal kararı aldığı iddia ediliyor.

Geliştirici Avalanche Software'in, Suicide Squad'ın başarısızlığı sonrası zor günler geçiren Rocksteady Studios ile birlikte çalıştığı eklenti, oyunun geliştirme aşamasında kesilen bir yan karakterin hikayesini konu alacaktı. Ancak iptal kararıyla birlikte bu karakterin bir daha görünmeyeceğini varsayabiliriz.

Bildiğiniz üzere Hogwarts Legacy, 34 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan oyunları arasına girmeyi başardı. Oyun ayrıca bir süredir sessizliğini koruyan Harry Potter markasının da son 2011'de çıkan Ölüm Yadigarları Part 2 fliminden sonra en başarılı ürünü oldu.

Bu nedenle Warner Bros. Games'in kararı bir nebze de olsa anlaşılabilir. Şirketin son zamanlarda kalitesiz oyunlar yüzünden başı oldukça ağrıdı ve hatta birkaç stüdyosu tam da bu nedenle kapatıldı. Bu nedenle şirket Harry Potter, Mortal Kombat, DC ve Game of Thrones markalarının üzerine titreyerek daha fazla kriz yaşanmasını önlemek istiyor.

Hogwarts Legacy 2 Ne Zaman Çıkacak?

Elbette ki Hogwarts Legacy'nin DLC'sinin iptal edilmesi bir başka sorunun önemini artırdı. Hikayeyi devam ettirecek, çok daha gelişmiş olacak ve oyunculara Quidditch mekaniğini tanıtacak Hogwarts Legacy 2 ne zaman çıkacak? Ne yazık ki oyunla ilgili resmi bir çıkış tarihi yok.

Ancak beklentiler Hogwarts Legacy 2'nin 2026'da yeni Harry Potter dizisiyle yakın tarihte çıkacağı yönünde. Ancak olası aksilikler bu tarihi 2027'ye de atabilir.