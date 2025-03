Ubisoft'tan Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Devir Kararı!

Son oyunu Assassin's Creed: Shadows ile çıktığı gün büyük bir başarı yakalayan oyun şirketi Ubisoft, sürpriz bir kararla oyunlarını Çinli şirket Tencent'e devredeceğini açıkladı. Şirketin Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six Siege gibi markalaşmış serileri bundan böyle Tencent'in güvencesi altında olacak.

Uzun Vadeli Ortaklık Başladı

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, bu hamlenin şirketin operasyon modelini değiştirdiğini ve büyük markaların bağımsız bir liderlik ekibiyle daha özgürce büyümesini sağlayacağını belirtirken Tencent Başkanı Martin Lau da ortaklıktan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Lau, Ubisoft ile olan uzun vadeli ortaklığın bu yatırım ile güçlendiğine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

Ubisoft'un yaratıcı vizyonuna ve yetenekli ekibine olan güvenimiz tam. Bu ikonik serilerin, uzun vadeli oyun platformlarına dönüşme ve oyunculara yeni deneyimler sunma potansiyeli çok büyük.

Ubisoft Halen Tam Yetkili Olacak

Bu bağımsız yapı, Çinli oyun devi Tencent'in 1.25 milyar dolarlık yatırımıyla desteklenirken, Ubisoft tüm kontrolü elinde tutmaya devam edecek.

Ubisoft, yeni yan şirketin amacını şu şekilde açıkladı:

Bu yeni şirket, oyun ekosistemlerini kalıcı ve çok platformlu hale getirmeye odaklanacak. Daha büyük yatırımlarla, yaratıcı kapasitelerin artması sağlanacak. Hikâye odaklı solo deneyimlerin kalitesi yükseltilirken, çok oyunculu içeriklerin daha sık yayımlanması, oynaması ücretsiz erişim noktalarının sunulması ve daha fazla sosyal özellik eklenmesi hedefleniyor.

Bu büyük değişimle Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six evrenlerini daha sürdürülebilir ve sürekli büyüyen bir yapıya dönüştürmek istiyor. Oyunlara daha sık güncellemeler ve genişlemeler gelecek ve daha büyük ve kalıcı evrenler oluşturulacak.