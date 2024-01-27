Hogwarts Legacy'nin PlayStation Özel İçeriği Tüm Platformlara Geliyor: Dahası da Olabilir!

Oyunseverler Hogwarts Legacy'yi çok sevdi, öyle ki 2023'ün esasında en sevilen oyunları arasında yer alıyordu ancak sevmedikleri bir şey vardı o da duyurulduğu günden beri bilinen PlayStation'a özel içeriğin bulunuyor olmasıydı.

Bugün ise özel bir görevi ve Felix Felicis iksirini içeren bu özel içeriğin diğer platformlara da geleceği duyuruldu. Hogwarts Legacy resmî X hesabı üzerinden paylaşılan gönderide açıklanan gelişmede aşağıdaki ifadelere yer verildi.

PlayStation Özel İçeriği ve Dahası Hogwarts Legacy'ye Geliyor

"Hogwarts Legacy'nin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, topluluğumuza Hogwarts Legacy PlayStation'a özel içeriğin, oyun için ek güncellemeler ve özelliklerle birlikte bu yaz diğer platformlarda da sunulacağını bildirmek istedik. Bu yıl Hogwarts Legacy'ye neler geleceğine dair daha fazla ayrıntı için önümüzdeki aylarda bizi takip etmeye devam edin."

Gönderide yeni özel ek içerik ifadesinin de yer alması heyecan verici çünkü bu merakla beklenen Quidditch olabilir ama Warner Bros.'un aynı zamanda bir Quidditch oyunu geliştirdiğini de biliyoruz.

Her hâlükârda Hogwarts Legacy'ye yönelik yeni içerikleri bu kadar gecikmeli de olsa görmek sevindirici.

Bu ayın başlarında Warner Bros. Interactive Entertainment başkanı David Haddad, oyunun 2023 yılında 22 milyondan fazla satarak "dünya çapında tüm sektörde yılın en çok satan oyunu" olduğunu açıklamıştı.

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