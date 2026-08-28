Yeni Elden Ring Güncellemesi Sizi Oyuna Dönmeye Zorlayacak! İşte Detaylar
Elden Ring için 1.17 versiyonlu yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni karakter sınıfları, silahlar ve dahası ekleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni Elden Ring güncellemesi, oyunun Switch 2 versiyonuyla birlikte yayınlandı.
- Güncelleme ile iki yeni karakter sınıfı, yeni etkinlikler, Torrent için yeni kozmetikler ve silahlar ekleniyor.
- Ayrıca oyunun genel dengesi için çeşitli ayarlamalar ve hata çözümlemeleri de söz konusu.
FromSoftware tarafından 2022 yılında oyuncular ile buluşturulan Elden Ring, zaman içerisinde yayınlanan pek çok irili ufaklı güncelleme almıştı. Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen halen büyük bir beğeniyle oynanan oyun için bugün itibarıyla yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Tarnished Pack içeriği için hazırlık görevi görür iken, oyuncuların Lands Between diyarına da geri dönmesini sağlayacak.
Yeni Elden Ring Güncellemesi Neler İçeriyor?
1.17 versiyonu yeni güncelleme, Heavy Knight ve Idus Knight adıyla iki yeni sınıf sunuyor. Başlangıç için ideal olduğu söylenen bu iki sınıfın yanı sıra, Lands Between genelinde bulabileceğimiz veya tüccarlardan alabileceğimiz yeni silahların da eklendiğini söyleyelim.
Geliştirici ekip tarafından açıklanan detaylarda ayrıca Torrent için Funereal Night, Silver of Caria ve Tree Sentinel olmak üzere üç yeni Spectral Steed Attire da ekleniyor. Bu noktada Spectral Steed Attire, oyundaki bineğimizin görünümü değiştiren kozmetik eşya türü oluyor. Diğer bir deyişle, Torrent için üç farklı kozmetik eşya eklenmiş oluyor. Ayrıca Caelid ve Leyndell, Royal Capital bölgelerinde katılabileceğimiz yeni yapay zeka karakter istilası etkinliği de bizi bekleyecek.
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Yeni Güncelleme ile Elden Ring İçin Dengeleme Ayarlamaları da Uygulanıyor
Güncellemenin tek getirisinin yeni içerikler olmadığı söyleyelim. Çünkü, oyunun genelindeki pek çok hata da çözümleniyor iken, genel denge için önemli ayarlamalar da yapılıyor. Smithscript Dagger ve Rellana's Twin Blades için kritik vuruş gücü artırılır iken Smithscript Axe, Smithscript Spear ve Spear of the Impaler için fırlatma saldırıları sırasındaki takat tüketimi de düşürüldü. Ayrıca Carian Sorcery Sword ölçeklendirmesi de tüm hasar türlerini etkileyecek.
Bunların yanı sıra Storm Wall da artık FP (Focus Point / Odak Puanı) tüketmeyecek iken, Thops's Barrier büyüsünün gelen saldırıları savuşturma performansı geliştirilmiş, Carian Retaliation ve Founding Rain of Stars büyülerinin gücü artırılmış ve Meteorite ve Meteorite of Astel büyülerinin de kullanım süresi azaltılmış, Feather of the Divine Bird ve Rain of Fire sihirlerinin gücü artırılmış ve O, Flame! sihrinin de saldırı mesafesi genişletilmiş.
Elden Ring Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
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PvP tarafında ise Rakshasa’s Great Katana kullanımı sırasında daha fazla almaya neden olacak iken, Rugalea's Roar da oyunculara daha az hasar verecek. Ekzykes’s Decay ve Rotten Breath ise düşmanları daha kısa süreyle hareketsiz hale getirecek.
Son olarak, Elden Ring: Tarnished Edition bugün itibarıyla Switch 2 için çıktı. İçeriğinde gelen yeniliklerin bulunduğu Elden Ring Tarnished Pack, PlayStation ve XBOX mağazalarında 215 TL olup, Steam mağazasında ise 3.29 USD (158.70 TL) fiyat etiketine sahip.
Editörün Yorumu
Bence yeni güncelleme, Elden Ring oyununu yeniden oynamak için son derece güzel bir gerekçe sunuyor. Yeni sınıflar, silahlar ve özellikle de Torrent için eklenen kozmetikler dikkat çekici iken, kapsamlı denge değişiklikleri ve PvP düzenlemelerinin de hayli dikkat çektiği düşüncesindeyim. Özellikle büyü ve bazı silahların güçlendirilmesi, oyuncuların mevcut karakter yapılarını yeniden değerlendirmelerini sağlayabilir.
Hiç şüphe yok ki, üzerinden dört yıldan fazla bir zaman geçmiş olsa da, FromSoftware stüdyosu Elden Ring oyununu halen unutmuş değil ve bugün bile sunduğu yenilikler ile desteğini sürdürüyor. Bunun da takdire şayan olduğunu düşünüyorum.